焦点：亚洲经济体逃过“操纵国”标签 但预期贸易领域将承压

路透北京4月15日 - 美国财政部的最新汇率报告未将亚洲国家认定为汇率操纵国，但特朗普坚称美国政府将寻求解决贸易失衡问题，因此亚洲国家仍警惕可能出现的贸易摩擦。

特朗普曾表示美国一些贸易伙伴国操纵了汇率，特别是中国，但自此之后淡化了这一说法，并承认中国没有打压人民币以压低出口产品价格。

中国、日本、韩国和台湾仍列在汇率操纵监测名单上，中国是因为对美国有巨额贸易顺差。

“解决贸易失衡将成为美国与中国及日本对话的一个议题，而汇率操纵威胁已退居二线，”一名日本政府官员对路透表示。

美国财政部周五公布的半年度汇率报告没有将任何一个主要贸易伙伴国认定为汇率操纵国，但似乎也没有排除未来采取行动的选项。

由于北京当局干预汇市支撑人民币，加上特朗普希望中国协助因应朝鲜半岛紧张情势，特朗普因而软化了针对中国贸易行为的措辞。

“我认为美国这回决定放弃(给中国贴上汇率操纵国标签)，是因为希望中国合作处理朝鲜问题，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

“这取决于朝鲜情势的变化，我们不知道半年后(发布下一份汇率报告时)会发生什么事。”

**新说法**

财政部汇率报告提及中国、韩国及台湾干预汇率的历史，与专家们所言不谋而合；专家们表示，美国可能终将调整认定的标准，以期阻止未来的汇率操纵行为。

有鉴于华盛顿当局正在推动一项旨在降低逆差的贸易计画，专家们表示，最合理的作法就是将评估干预汇市的时间段由12个月延长至数年。

“我们留意到的一件事就是，这份报告提及(操纵汇率的)先前历史。他们这是在告诉我们未来不要再这么做，而我们也无意这么做，”韩国一名高层官员表示。

**“严密审视”中国行为**

汇率报告显示美国政府高度重视解决贸易失衡问题，称将“非常严密地审视中国的贸易和汇率做法”。

此前出炉的中国数据显示，第一季中国对美国贸易顺差为496亿美元，同比接近持平。汇率报告指出，中国的市场保护是平衡贸易关系的障碍。

特朗普和中国国家主席习近平上周同意进行百日贸易谈判。但在华的美国企业高管对进一步获得中国市场准入方面缺乏进展表示担忧，尽管进行了多年的谈判。

**日本**

分析师称，美国财政部的汇率报告关于日本的说法与以往的报告类似，着重强调日本需进行结构性改革以改善内需。

“基本讯息是日本需扩大内需，可将此解读为告诉日本要进口更多的美国商品，”农林中金总合研究所的南武志称。

美国副总统彭斯下周将赴日本参加两国的双边经济对话。美国官员暗示，他们将敦促日本去除非关税贸易壁垒，购买更多的美国产品。

“该报告不会对下周将要进行的美日经济对话产生影响。但美国政府聚焦于贸易逆差，这是需要留心的事情，”冈三证券首席经济学家Nobuyasu Atago称。(完)