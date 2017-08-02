亚洲经济保持增长动力 料吸引资金持续流入--西方资产管理

路透香港8月2日 - 全球领先的固定收益资产管理公司--西方资产管理周三称，预期亚洲经济保持增长动力，而动力主要来自印度、印尼等南亚洲地区，预料会吸引资金持续流入，并看好政府债券表现。

西方资产管理交易员兼投资组合分析师傅云杰在记者会上称，愈来愈多投资者视亚洲政府债券为独立于新兴市场的资产配置，鉴于成熟市场的收益率低，而多数投资者追求4-5%的回报，因此在相对较高的收益率及较佳的主权背景之下，亚洲政府债券成为“最佳击球点”。

“亚洲货币的波动性降低，这与不交收远期外汇保证金要求变化带来的结构性改变有关，也令到亚洲货币回归基本面，只要国际收支保持健康，对货币带来支持，我们不对货币升值与贬值作出投机。”他说。

他并指出，美国处于利率正常化过程，惟今年的加息速度和幅度未如预期般快，亚洲地区相对得益，尤其亚洲债券，因为油价预期在每桶45-55美元令通胀压力降低，科技的应用有助遏制工资大幅增长，央行没有急切性或必要性跟随美国加息，相反，有些南亚地区如印度、印尼还有减息空间，因通胀压力较低而利率较高。

他称，预期发展成熟的亚洲地区经济将有持续稳定增长，但亚洲地区主要增长动力来自南亚地区，这些地区的人口结构相对年青化，而政治环境和经济环境容许政策上有较大弹性。

“对于债券投资者来说，无论是政府、企业以至个人的资产负债表相对其他市场稳健并有强劲储备，这些因素将吸引资金持续流入亚洲市场。”他说。

很多人担心中国经济增长放缓会拖累整个亚洲，但傅云杰认为，亚洲其他国家已经形成区域增长，过去十年中国无疑是亚洲经济的一个很重要增长动力，但未来以印度、印尼、菲律宾的增长率更为明显，当中以本土消费取代进口成为经济增长的重要元素。

隶属美盛集团的西方资产管理，其资产管理规模超过4,000亿美元，主要客户为机构投资者。（完）