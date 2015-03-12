《专题新闻快速浏览》--亚洲央行政策决定：韩国央行意外降息，新西兰央行按兵不动****

欲取得相关消息，请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容。 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。货币政策 委员会将指标利率下调25个基点，至1.75%的纪录低位。分析师预估为维持在2.00%不变。降息决定公布后，公 债期货上扬，韩元 下跌。 同日，新西兰央行宣布维持指标利率不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不 变，但同时也为可能降息留出余地。新西兰元兑美元 走势震荡，但最终上涨0.01美元至0.7309，因央 行措辞不像市场预期的那样温和。利率期货<0#NBB:>起初上涨，但随后回吐涨幅，当日持平。 此前，泰国央行在周三出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印 度今年迄今为止已降息两次，中国也已两次放松货币政策，而且可能还会采取更多措施。新加坡、澳洲和印尼 也放松了货币政策。 --------------------------------主要新闻----------------------------------- > 韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位，为五个月来首次 > 新西兰央行：维持利率不变，暗示将按兵不动更长时间 > 泰国央行：意外降息以刺激经济，仅有少数分析师预料到 > 印度央行：意外二度降息25个基点，支持政府意味浓厚 > 《焦点》中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道 > 日本央行：维持刺激计划不变，仍对产出表示乐观 > 新闻稿：澳洲央行维持现金利率在2.25%不变 > 新加坡经济：金管局意外放宽政策，以因应低通缩压力 > 印尼央行：意外降息25个基点至7.50%，2012年以来首次降息 > 马来西亚央行：维持政策利率不变，符合预期 > 菲律宾央行：一如预期维持利率不变，因预计今明两年通胀率仍适宜 -------------------------------其它消息------------------------------------ *股市新闻......................................................... *债市新闻......................................................... *汇市新闻......................................................... *经济数据/宏观经济...................................... / --------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not available)时,欢迎致电路透各地服务热 线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 许娜；审校 李春喜)