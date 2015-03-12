《专题新闻快速浏览》--亚洲央行政策决定：韩国央行意外降息，新西兰央行按兵不动****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
欲取得相关消息，请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容。 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。货币政策 委员会将指标利率下调25个基点，至1.75%的纪录低位。分析师预估为维持在2.00%不变。降息决定公布后，公 债期货上扬，韩元 下跌。 同日，新西兰央行宣布维持指标利率不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不 变，但同时也为可能降息留出余地。新西兰元兑美元 走势震荡，但最终上涨0.01美元至0.7309，因央 行措辞不像市场预期的那样温和。利率期货<0#NBB:>起初上涨，但随后回吐涨幅，当日持平。 此前，泰国央行在周三出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印 度今年迄今为止已降息两次，中国也已两次放松货币政策，而且可能还会采取更多措施。新加坡、澳洲和印尼 也放松了货币政策。 --------------------------------主要新闻----------------------------------- > 韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位，为五个月来首次 > 新西兰央行：维持利率不变，暗示将按兵不动更长时间 > 泰国央行：意外降息以刺激经济，仅有少数分析师预料到 > 印度央行：意外二度降息25个基点，支持政府意味浓厚 > 《焦点》中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道 > 日本央行：维持刺激计划不变，仍对产出表示乐观 > 新闻稿：澳洲央行维持现金利率在2.25%不变 > 新加坡经济：金管局意外放宽政策，以因应低通缩压力 > 印尼央行：意外降息25个基点至7.50%，2012年以来首次降息 > 马来西亚央行：维持政策利率不变，符合预期 > 菲律宾央行：一如预期维持利率不变，因预计今明两年通胀率仍适宜 -------------------------------其它消息------------------------------------ *股市新闻......................................................... *债市新闻......................................................... *汇市新闻......................................................... *经济数据/宏观经济...................................... / --------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not available)时,欢迎致电路透各地服务热 线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 许娜；审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率