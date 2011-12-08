亚洲经济增长放缓将引发政策放松 明年下半年或迎反弹

* 未来数月亚洲经济体将走弱

* 放宽政策使经济有望在2012年下半年反弹

* 对亚洲其它国家来说,中国前景愈发重要

* 刺激举措是否会引燃通胀乃一大忧虑

亚洲经济记者 Emily Kaiser; 编译 王洋/白云

路透新加坡12月8日电---未来数月亚洲经济增长料将磕磕绊绊,这将引来一系列降息举措和刺激性支出激增,而这些支持措施最终或为2012年下半年亚洲经济强劲复苏铺平道路.

野村驻香港首席亚洲经济分析师Rob Subbaraman表示:"2012年的流行语将是'亚洲悠悠球'.亚洲经济体遭受打击越大,反弹动力就越强."

认为福祸相倚的观点成为分析师年底展望中常见的主题.

业界广泛预计印度、印尼、泰国和菲律宾明年都会降息.而台湾、马来西亚和韩国大选临近让其政府支出有可能进一步放松.此外中国也有可能继续下调银行存款准备金率,以刺激信贷.

不过先抛开亚洲政策制定者将放松政策这一基本假设不谈,对於各国如何将度过经济动荡,业界缺乏一致看法.欧债危机愈演愈烈,中国房地产市场下滑让人担忧,而且美国经济增长充满不确定性,这中间存在太多变数.

**资本外逃担忧**

根据国际清算银行(BIS)的数据,欧洲银行业在除日本外亚洲国家有1.4万亿美元曝险.如果欧债危机恶化,导致欧洲银行业收紧,可能会造成这些银行在不发预警的情况下撤回对亚洲的部分投资.亚洲将面临资本突然外逃的风险.

美银美林驻新加坡分析师Chua Hak Bin表示,新加坡是面临这种风险最高的国家之一.欧洲银行业对新加坡的曝险相当於该国国内生产总值(GDP)的83%.而马来西亚的这一比例为25%.

很难预测欧洲银行业者是否会,以及何时何地撤走对亚洲的投资.

近几个月,外资突然大举撤出印尼债市和印度股市,一波全球性避险情绪露出端倪.不过还很难追踪银行的去杠杆化程度实际上有多大.通常被认为最可信的BIS数据,会有六个月左右的时滞.

野村的Subbaraman称,根据从市场消息人士那里搜集的小道信息,"现在好像还没有出现过欧洲银行业大举撤资的情形,"不过他表示,发生这种撤资的可能性"很大".

**中国经济会硬着陆?**

对於一些亚洲经济体而言,最能影响他们2012年成长路线的是中国,而不是欧洲.中国现在是许多亚洲国家的最大贸易夥伴,不再只扮演出口商品装配中心的角色.

野村的统计数据显示,中国今年第三季58%的进口用於满足国内需求,而2007年初这一比例为44%.

那意味着中国经济状况对其它亚洲国家而言关系重大.中国国内最让人担心的问题是房地产市场降温,及其对银行和地方政府借款的影响.

今年中国政府有意让房市放缓增长,是为避免出现楼市崩盘,但也带来副作用,比如地产商不良贷款增加,土地销售减少,切断负债沉重的地方政府的关键财政收入来源.

瑞士信贷预测,2012年中国房价将下跌10%,届时将较2011年中期峰值累积下跌20%.该银行一直是相对更看空中国楼市的机构.

中国央行12月2日称,房价正处於"拐点",如果房价下跌20%,银行担心可能出现连锁反应.很多市场观察人士认为那暗示北京将会稍微放宽房屋限购措施.

中国已经降低对大型银行存款准备金的要求,此举估计将释放550亿至630亿美元的贷款能力.

分析师预计中国将继续降低银行存款准备金率.那反过来将刺激经济在2012年下半年更快地增长.

摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为,明年下半年的复苏将非常强劲,以致于北京可能在明年底之前重新开始升息.

"基本上,我们认为中国的利率水平仍落後于经济形势,"朱海斌称."我们认为在政策实现常态化之前,当局不会停手."

**唤醒通胀猛兽**

预测明年下半年可能出现由政策推动的经济反弹有个前提,即通胀保持低位.这个假设似乎颇为稳当,至少近期内如此.大宗商品价格自今年5月以来大幅下挫,帮助推低了中国、印尼、韩国以及其它地区的通胀水平.

但是推动明年下半年经济加快增长的动力也会重新激发物价上涨压力.宽松政策导致流动性猛增,外加中国等大宗商品消费国的经济重新焕发生机,很有可能引发通货膨胀.

巴克莱经济分析师警告,"通胀这头猛兽悄无声息已有一段时间",2012年後期有可能醒来,强势回归.

"可以设想这麽一种情况,即全球经济增长触底与已实施的流动性挹注措施同时影响全球商品价格和通货膨胀,有可能导致经济重现2011年初的状况,"巴克莱在研究报告中写道.(完)

--译文审校 白云/蔡美珍

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