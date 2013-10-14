美国若债务违约 亚洲能否应对？

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买/首尔10月11日（记者Rafael Nam/Se Young Lee） - 在美国为避免债务违约苦苦挣扎之际，亚洲各国决策者自信可避免受到美国金融风暴的严重冲击。

除日本这个安全港外，从韩国到巴基斯坦，亚洲各国央行积聚了共约5.7万亿美元的外汇储备，其中许多是在过去五年美联储大量印钞期间建立的。

本周数据表明亚洲国家外汇储备继续上升，路透追踪的12个亚洲经济体外汇储备数据表明，7-9月这些经济体的外汇储备增加了约867亿美元。

中国坐拥全球规模最大的外汇储备，路透调查结果估计中国外汇储备高达3.57万亿美元，单是在过去三个月中可能就增加了680亿美元。

“亚洲国家的外汇储备保持健康的水平，”菲律宾央行总裁Amando Tetangco说，“面对外部冲击可能带来的挑战，我们的应对能力增强了。话虽如此，我们仍需保持警惕，不能掉以轻心。”

此外，亚洲各国致力于削减债务，并强化外汇互换合作，这样在必要时可以借用邻国的外汇储备，从而提供了进一步的保护。

不过这些外汇储备的作用可能也有限，因为其中的五分之三是美元，主要投资于美国政府债和其他美国资产。

而一旦美国发生债务违约，前述美元资产就会贬值，然后就像2011年美国信用评级被调降时那样，投资者反而逃离风险较高的新兴市场，纷纷抛售亚洲货币，换成全球通用货币美元。

亚洲构筑防护网

亚洲各国央行努力确保有很充裕的外汇储备用来回购本币，希望能避免资金外逃发展到毁灭性的程度。

“我们仍认为外部流动性风险是可控的，”新加坡星展银行经济学家Gundy Cahyadi称，“从近几周印尼股市和债市的资金流入看，外国投资者仍乐于在亚洲投资。”

这与数月前的低迷人气形成鲜明反差，当时市场大跌，印尼和印度等贸易赤字庞大的国家，看起来几乎濒临1997和1998年时的货币危机。

因资金大量流出，印度和印尼被迫提高利率，以牺牲经济增长为代价来支撑本币币值。印度还限制黄金进口并削减支出，以缩减经常帐赤字。

而由于美元供应减少，印度和印尼均增加从海外筹资。印尼通过出售美元计价的债券筹得15亿美元，印度借贷机构则从本国民间和海外筹资57亿美元。

市场恐慌至少暂时告一段落了。

印度央行近日称其9月外汇储备增长了2.9%至957亿美元，尽管这仅仅够五个月的进口需求；菲律宾外汇储备微升至830亿美元；泰国外国储备则从8月底时创下的低位1,687.7亿美元增至1,722亿美元。

泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh说：“我认为，我们当前的外汇储备足以应付任何波动。”

印度外汇储备在5-9月间减少了近200亿美元至2,748亿美元，但后来已回升至2,777.3亿美元。

亚洲国家外汇储备增长，一定程度上反映出外界对新兴经济体的疑虑减退，因上月美联储出人意料地决定推迟减少购债。

不可掉以轻心

印度财长Palaniappan Chidambaram说：“谁也不能说我们已经做得足够了。我们已经做了很多事，但还有许多其他事要做，我们在未来数周、数月将继续努力，政府和央行都是如此。”

汇丰报告中说：“亚洲不像一些担心危机重现的人想得那么脆弱。风险可能在上升，但该地区建立了足够强大的防护，可防止遭到严重冲击。”

“但这并不意味着可以无视问题。譬如亚洲经济增长对金融领域人气的变化颇为敏感。而如果问题不加以纠正，即便不是现在，可能早晚有一天亚洲会陷入窘境。”

譬如多年来的全球低利率环境引燃亚洲国家的借贷热潮，许多国家负债水平激增。

而若美国债务违约并损及全球经济，可能会影响韩国、马来西亚及泰国对美国、欧洲和中国的出口复苏。

因此亚洲各国致力于通过货币互换协议来增强储备状况。过去两个月中，印尼与中国和日本间达成的货币互换协议总规模合270亿美元。中国和韩国在今年6月则同意将规模约600亿美元的货币互换协议在到期后再延长三年。 ???

此外，东盟10国内部原有的货币互换机制已扩展至中国、日本和韩国。 ???

但这些机制的效果仍有待考验。分析人士称，在发生危机时启用货币互换机制，可能凸显某国面临的风险，从而引发市场恐慌。 ???

KEB分析师Chung Kyung-parl说：“货币互换机制的意义，在于表明‘万一发生了最糟糕的情况，我们有这些来支持我们，不会发生违约的情况’。” ???