调查：亚币人气改善 受美联储谨慎政策立场支撑

路透新加坡3月23日 - 路透调查显示，多数新兴亚币的人气在过去两周有改善，因美联储最新利率指引没有一些人预期的那么“鹰派”之后，美元回落。

印度卢比多仓升至2014年5月以来最高位；泰铢多仓估计达到2013年4月以来最高。

本周早前，印度卢比兑美元涨至2015年10月以来最高位65.21。总理莫迪所在执政党在北方邦选举中取得压倒性胜利，支撑对印度进行更多经济改革的憧憬，提振卢比上扬。

人民币的押注略为转多。尽管人民币多头仓位预计较少，但仍是自去年4月以来投资者对人民币最乐观的看法。

亚币人气改善，此前美联储在上周一如预期加息，但坚持其2017年加息三次的展望，而一些市场参与者预期美联储会加息四次。

美债收益率在美联储上周会议后下滑，提振投资者对于风险资产的偏好，同时也给多数新兴亚币带来支持。

韩元、台币及坡元多头仓位均升至去年8月以来的最高水平。印尼卢比的看涨押注也触及去年9月以来的最高水平。

对16位交易员、分析师和基金经理的调查显示，对马币(林吉特)和菲律宾披索的空头押注比两周前下降。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

3月23日 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

3月9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

(完)