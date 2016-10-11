焦点：外资减持新兴亚洲债券 预期美国即将升息而其它央行减轻刺激

2015年12月15日，韩国首尔，图为美元和韩元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡10月11日 - 今年以来，外国投资者已减持多数新兴亚洲公债，因预期美国将在12月升息，而其它主要央行并不会进一步放松政策。

韩国、印尼和泰国10月至今出现债市资金外流现象。

“全球债市环境已变得不太利好，因为主要央行都在酝酿减少刺激力度，”星展银行驻新加坡利率策略师Eugene Leow称。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在12月升息，市场认为，连续三个月的就业增长放缓并不足以牵绊住升息脚步。

同样令新兴亚洲债券承压的因素是，市场感觉到其他主要央行不太可能进一步放松政策，而且油价上涨减轻了对于通胀水平太低的担忧。

**资金外流**

韩国金融监督管理局(FSS)初步数据显示，外资10月1-10日期间累计净卖出1.7万亿韩元(15亿美元)韩国债券。

FSS另一份数据显示，9月债市资金外流6,630亿韩元，外资卖出3.4万亿韩元一年期以下债券。(图表：tmsnrt.rs/29uYjbz)

“短债没有吸引力，因为近期降息可能性很小，不过投资者延展债券存续期，表明他们仍然看好债市，”Eugene Investment & Securities驻首尔固定收益分析师Shin Dong-su说。

韩国央行定于周四召开政策会议，预计不会降息，不断攀升的家庭债务被视为降息的一个阻碍。

在印度，外国投资者于9月买进15亿美元本地债券，之后印度央行于10月4日降息，外国投资者随后在本月出售了6亿美元本地债券，以获利了结。

路透根据泰国债券市场协会(Thai Bond Market Association)数据计算，10月前10天外资减持92亿泰铢(2.638亿美元)泰国债券，9月和8月则分别增持153亿和411亿泰铢。

泰国市场本周下跌，泰国王宫周日发表声明称，88岁的国王普密蓬健康状况“不稳定”。

马来西亚央行数据显示，9月债市资金流出14亿马币(3.369亿美元)，此前三个月为流入。

**印尼**

反观外资持有印尼债券本月几乎没有变动。在亚洲高收益债券当中，9月印尼债市吸引16.9万亿(兆)印尼卢比(13亿美元)的资金流入，几乎是8月水准的两倍。

在资金流入之际，印尼央行上月执行今年以来第五度降息，提振债券价格。印尼税务特赦第一阶段也取得了97.2万亿卢比税收，协助填补政府的财政赤字。

部分投资人认为，人民币贬值可能促使部分外资出售中国债券，并转进其他亚洲债市。人民币本周已经触及六年低点。

“人民币贬值之后，资金已经从中国境内市场流向境外市场，”香港Value Partners投资主管Gordon Ip表示。

外资债券投资变动：

9月 2016年至今 2015全年

韩国(10亿韩元) -663 -6,369 467

马来西亚(10亿马币) -1.4 30.7 -11.1

印度(百万美元) 1,472 423.9 7,400

印尼(万亿印尼卢比) 16.9 126.2 97.2

泰国(10亿泰铢) 15.3 164.8 -110.1

* 印尼今年至今的数据包含至10月7日的数据，其他国家则显示的是1-9月数据。(完)