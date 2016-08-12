焦点：新兴亚洲债券重整旗鼓 因投资人追捧收益率

2013年3月14日，在新加坡拍摄的印尼卢比和其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡8月12日 - 英国公投退欧令全球经济面临威胁，各国央行未来可能会有更多的货币宽松政策，全球投资人看到发达市场偏低的债券回报率，因而积极追捧高收益新兴亚洲债券。

在英国公投退欧带来新的不确定性下，全球主要央行维持宽松政策以保护经济成长；同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)则不急于升息。

日本央行已降息至负利率，而其他像是马来西亚、新西兰及澳洲央行也都调降利率。

“亚洲固定收益证券的涨势斐然，但我们仍认为还会有进一步上涨的空间，尤其是高收益率品种，因为我们预期多个国家准备推出更多降息举措，”摩根士丹利投资管理驻纽约投资组合经理及新兴市场债务组主权研究主管Jens Nystedt称。

马来西亚央行数据显示，7月份外资买入57亿马币(林吉特)(14亿美元)的马来西亚债券。

即便围绕丑闻缠身的国有基金一马发展(1MDB)的担忧重燃，投资者还是继续买进马来西亚债券。

Nystedt称，近期因油价下跌及其它担忧，马来西亚债券收益率走阔的情况料将减弱，因为市场开始将焦点重新转回到降息前景及该国强劲的基本面上。

Nystedt称，“我们预期马来西亚债券将收回近期失地...此外，在税收短少之际，我们乐见加强对支出设限。持续执行财政纪律将对马来西亚利率产生稳定作用。”

印尼财政部数据显示，8月前10天债券资金流入合计达8.2万亿(兆)卢比(6.252亿美元)，7月时投资人增持印尼债券金额达15.0万亿卢比。

印尼新的税务特赦措施，以及派任世界银行集团的常务副行长英卓华担任财政部长，让外界更加相信印尼解决赤字并加速经济改革的意愿。

印度方面，上月流入该国债市的外资超过10亿美元，因印度和印尼一样，收益率在区域内名列前茅。

由于预期央行将进一步降息，投资者买入期限较长的债券。

上月印度债券获得提振，当时投资者大举为印度央行可能降息布局，因臆测印度国家转型委员会副主席帕纳加利亚(Arvind Panagariya)可能将接替即将卸任的央行总裁拉詹。外界普遍认为帕纳加利亚为鸽派人士。

韩国金融监督管理局(FSS)公布的数据显示，8月前10天，外资买超1.5万亿韩元(14亿美元)韩国债券。本周债信评级机构标准普尔将韩国信用评级从“AA-”上调至“AA”，展望为稳定。

FSS称，7月外资买入5,880亿韩元韩国债券，其中对一年期及以上的债券买超3.7万亿韩元。

与此同时，泰国债券市场协会数据显示，8月前五天泰国债市流入资金为216亿泰铢(6.209亿美元)。

7月资金外流达133亿泰铢，同时外资赎回240亿泰铢短期债券。

7月 2016 2015

韩国(10亿韩元) 588 -4,789 467

马来西亚(10亿马币) 5.7 26.1 -11.1

印度(百万美元) 1,019.7 -655.3 7,400

印尼(万亿卢比) 15.0 108.7 97.2

泰国(10亿泰铢) -13.3 130.0 -110.1

* 印尼年初迄今的数据截至8月10日，泰国数据截至8月5日；其他国家为1-7月数据。(完)