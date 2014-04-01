（更正）新兴亚洲经济体可望维持当前增长势头 经济前景面临的风险减弱--ADB

（因英文原文有误，第三段中的2013年经济增速更正为6.1%；更正要点以及第六段和第七段的中国和印度增长率；更正第八段的东南亚经济预估）

* 亚洲发展中经济体2014年料增长6.2%，略高于2013年的6.1%

* 中国2014年增长率预估维持在7.5%，2015年预计增长7.4%

* 印度2014年增长率下修至5.5%

路透马尼拉4月1日 -亚洲开发银行表示，新兴亚洲经济体可望维持当前的增长势头，并且完全有能力应对中国经济略微放缓、以及主要工业国家需求可能不均而带来的风险。

亚洲开发银行发布对本地区2014和2015年经济预估报告，表示亚洲国家可以采取预防性措施，保护本地区经济增长免受资本流入难以预估的影响。

该行称，预计今年亚洲经济将增长6.2%，略高于2013年的增速6.1%，2015年该地区成长率将进一步提升至6.4%。

“大多数亚洲经济体的经济基本面已走强。展望未来，在出现荣景之前加强宏观审慎措施，可有助于避免伴随泡沫破裂而来的资本突然转向，”亚洲开发银行在2014年亚洲发展展望中表示。

该行指出，虽然该地区成长前景面临的风险下降，但美国缩减刺激政策及预计美联储收紧政策、发达经济体复苏不均、中国为抑制信贷膨胀可能导致经济成长放缓，这些对全球金融市场构成进一步冲击，从而打压该地区经济上行。

亚洲开发银行称，中国今年经济料成长7.5%，持稳于12月时的预估，但低于2013年的增速7.7%，2015年该国经济可能进一步失去动能，增长率或降至7.4%，因中国寻求经济更公平、均衡和可持续成长的政策。

ADB称，印度经济今年增长率料升至5.5%，低于12月时预估的增长5.7%，不过高于2013年成长率4.9%。但印度经济仍然低于潜在水准，而清除投资瓶颈则能够解决此问题。

ADB表示，全球贸易形势不断好转将在今年扶助东南亚经济增速达到5.0%，持稳于2013年，但低于12月时预估的5.2%，其中马来西亚、新加坡和越南增速或居前。政局动荡将继续拖累泰国的经济成长，该国经济只有在2015年才可能回暖。

ADB还称，亚洲通胀情况料大致持稳，因全球大宗商品价格仍然疲软。可能的通胀上行风险或来自部分国家在燃油和电力补贴上的调整，地区通胀率料达到3.6%，齐平前次预估，但高于去年实际通胀率3.4%。

ADB指出，尽管发展中亚洲经济体快速增长，但在教育和医疗方面的公共支出依然落后于其他地区。该行敦促有关国家继续扩大筹资措施，来资助减少贫困项目并缩小收入差距。(完)

(编译 徐文焰/王翔琼/侯向明； 审校 于春红/徐文焰)

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