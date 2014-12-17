第四季亚洲企业信心反弹至近三年来次高水准 印度最为乐观

路透新德里12月17日 - 汤森路透/英士国际商学院调查显示，亚洲顶尖企业第四季信心回升到近三年来次高水准，受美国经济增强及油价大跌激励。

汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数.RACSI第四季升至72，第三季为66。第四季指数仅略低于第二季创下的2012年初以来高位74。指数高于50代表整体看法正面。

印度企业为推升指数的最大助力，该国企业信心连续第三季达到最高值100，乐观期待新任总理莫迪将加速经济复苏。

中国企业信心最低，为50，日本企业信心为56。

美国11月失业率降至六年低点，显示美国经济状况变得更加健康，该国消费者信心也不断增强。

“美国的经济领先地位正在影响全球的预期，美国真的在变强，”英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fatas说。

“在亚洲，与政治风险相关的不确定性不高，该地区与世界增长步调一致。”

美国经济更加亮丽的同时，油价跌至五年低位，亦提振依赖原油进口的亚洲各经济体。

Fatas告诫称不确定性犹存，特别是在中国，那里的投资者和公司在“坐等经济数据”以观中国经济放缓程度有多大。

调查显示，第四季全球经济不确定性仍是亚洲企业最担心的问题，此外还有成本上涨和监管调整等其他风险。

“很意外，美国经济和油价的影响似乎盖过了中国和欧洲相关担忧。中国经济成长的下行风险很严重，尤其房地产和影子银行相关风险，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)资深分析师Dariusz Kowalczyk称。

参与调查的企业包括日本制药企业第一三共(4568.T)、韩国现代重工(009540.KS)以及印度地产开发商DLF Ltd (DLF.NS)等。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在12月1-13日联合进行了此次调查。

作出回应的的116家企业中，51%对前景看法乐观，42%看法中性，7%持负面观点。

图表：亚洲企业景气指数与MSCI明晟亚太地区(除日本)指数：

link.reuters.com/rer63w

**澳洲、台湾信心增强，日本仍然偏弱**

因供应过多而经济增长和能源需求有限，油价在本季度大跌。

汇丰控股亚洲经济研究联合主管Frederic Neumann称，油价下降“让很多亚洲制造出口企业压力大幅缓解”，影响超过了企业对全球经济的担忧。

“仍有一些风险挥之不去，但这些风险也许是可控的。尽管全球经济成长情况令人失望，但企业更加乐观，因为他们预计结构性改革方面将有所动作，”他称，意指印度、印尼及中国的政策变化。

澳洲企业更加乐观，该国企业信心指数为85，高于上季的75；台湾企业信心转为正面，从33升至71。

菲律宾企业信心指数创下最大跌幅，从83下挫至67；日本企业信心维持疲弱，因受访企业担心国内经济。

建筑企业的信心指数最高，较前季上升一倍至一年高点100。其后是地产开发企业，从63升至87；零售业从63涨至84，创下2009年开始该项调查以来最高水准。

船运和金融企业最不乐观。

INSEAD的Fatas表示，亚洲个别企业可能仍在消化油价下跌因素，未来几个月各行业的前景将变得更加正面。

“我预计下一季企业信心将优于这一季。”(完)

(编译 蔡美珍/艾茂林/王丽鑫/于春红; 审校 张涛)

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