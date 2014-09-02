焦点：亚欧8月制造业活动降温 需求疲弱令人心忧

图为浙江金华一家工厂的焊工正在焊接水轮机部件。 REUTERS/William Hong

路透班加罗尔/悉尼9月1日 - 采购经理人指数(PMI)显示，欧洲和中国的制造业活动在7月表现强劲之后，8月已经降温，在乌克兰紧张局势升级且中国经济复苏零星分散的环境下，新订单下滑。

欧元区的工厂企业几乎未能提高价格，该地区的制造业成长放慢程度略大于原先所认为；中国整体制造行业由于国内外需求疲弱而放缓，令市场臆测需要进一步的政策刺激。

“随着第二季的逐步展开，中国、欧元区和英国制造业PMI一同放缓，给全球需求形势敲响了警钟，”G+ Economics在伦敦的首席经济分析师Lena Komileva说。

“这提出了一些严峻的问题，美国和英国这样的主要经济体能否承受加息的冲击，欧元区能否在没有进一步刺激的情况下顶住通缩压力。”

欧元区8月制造业PMI终值降至逾一年低点50.7，因新订单走弱，并且乌克兰紧张局势引发西方对俄罗斯的制裁，俄罗斯也以同样措施应对。

不过，该指数仍连续第14个月位于荣枯分水岭50的上方。

德国制造业PMI跌至11个月低点，该国是俄罗斯在欧盟的最大贸易伙伴；法国制造业PMI则在50下方进一步走低。

制造业者几乎没有提高产品售价，但欧元区制造业活动仍下滑；而且随着8月通胀率降至五年新低0.3%，这也提升了欧元区滑入通缩的风险。

欧洲央行即将举行政策会议。尽管该央行不太可能有新动作，但增长放缓以及通缩风险加剧，将令央行面临更大的宽松政策压力。

“数据强化了欧洲央行维持宽松政策的理由。央行在本次会议上可能将继续其温和基调，同时不会有任何动作，但我们预期央行会透露一些在未来数月实施资产购买计划的细节，”Investec分析师Philip Shaw。

与此相对照，外界普遍预期英国央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于明年开始升息，而分析师认为英国会率先行动。

但经济活动放慢、物价升幅缩小以及薪资增长乏力，意味着上述升息预期并非十拿九稳。

CIPS/Markit最新数据显示，英国8月制造业增速为14个月来最慢，尽管物价压力温和。

“调查显露出令人担忧的迹象，即制造业难以维持复苏动能，”Capital Economics英国分析师Paul Hollingsworth写道。

英国主要的制造业贸易协会EEF周一下调2014年成长预估，此前该会会员指称外销订单出现2013年初以来首度下滑。

周二的调查报告可能也将显示，美国8月制造业活动降温，但很多还将取决于周五出炉的就业数据。美国8月非农就业岗位料增22万个，较7月高出1.1万个。

**亚洲形势好坏不一**

中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)自27个月高位降至51.1，汇丰/Markit PMI则降至50.2。

整体活动下降还受到就业岗位连续24个月减少的推动，突显出经济复苏依然脆弱，从而增强政策进一步放松的预期。

中国人行迄今尚未降息，倾向为一些银行放宽流动性，以期释放资金进行放贷。而政府则力图为楼市放宽银根。

但中国楼市已开始出现许多人担心的惩罚性下滑，未来经济强劲增长将依赖于遏制住下滑势头。中国楼市占国内生产总值(GDP)15%的比重。

然而，亚洲还有一些亮点。

印度制造业略微放缓，但连续第10个月扩张。上周公布的数据显示，第二季经济较上年同期增速加快至5.7%。

台湾制造业者公布，新订单以逾三年半以来最快速度增长，多数是外销订单，这带动8月采购经理人指数(PMI)升至56.1。

但韩国则遭遇挫败，其8月对中国出口连续第四个月下降，为两年来最长跌势；印尼PMI调查显示，经济活动在一年内首次萎缩。

欲浏览欧洲制造业PMI动能，请点选link.reuters.com/har72w

欲浏览欧元区制造业PMI，请点选link.reuters.com/zuz47s

欲浏览亚洲制造业PMI，请点选link.reuters.com/baq77s (完)

(编译 郑茵/徐文焰/许娜/于春红; 审校 龚芳/张若琪)

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