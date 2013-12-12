欧亚钢价下跌 无碍钢铁市场继续复苏

图为中国无锡一处钢材市场，一名工人站在卡车上。 REUTERS/Aly Song

* 钢铁生产商对行业前景乐观，因此前财报强劲

* 产能过剩料将抑制涨势

* 美国钢价面临供应、进口增加的风险

路透伦敦/新加坡12月11日 -近期欧洲和亚洲钢铁价格下滑，不太可能会打乱市场在过去五个月的温和复苏，反之价格料将上涨，缩小与美国钢铁价格的价差。

在发布强于预期的季度财报后，主要钢铁生产商对于这个每年产值5,000亿美元的行业更加乐观。钢铁行业通常被看作是经济状况的晴雨表。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)表示持续两年的不景气已经结束，看好2014年前景。TataSteel(TISC.NS)在财报中指出钢铁价格上涨，并称欧洲业绩改善，但挑战犹存。

不过同时，欧盟和亚洲钢价已经从9月创下的三个月高点回落，而美国钢价目前正接近一年高位。

行业人士表示，尽管近期价格下滑，但钢价在6月创下的三年低点将标志着整个周期的底部。

“股市对供应过剩做出反应，了解到这是个艰困的产业。大的周期已经过去，但我认为我们处于一个小周期的顶端，”瑞士信贷钢铁暨矿业研究主管Michael Shillaker指出。

美国钢铁价格在今年下半年受到经济更稳健复苏、客户补充库存、大型钢厂供应中断以及一连串反倾销行动等因素的共同支撑。

相比之下，欧盟和亚洲市场则因经济成长乏力、欧洲建筑需求疲弱、亚洲出口市场迟滞、结构性供应过剩和年底暂停补充库存等原因受到抑制。

Shillaker表示，“美国补充库存通常在年末进行，而欧洲和亚洲则在新年补充。”

**成长前景**

行业机构Worldsteel预计明年欧洲需求将增长2.1%，因刚刚起步的经济复苏巩固，中国需求随着改革的开展料将增长3%。

然而，价格升势将受抑，因钢厂会相应增加产量，这或许已开始出现了。

欧洲9月和10月的钢铁产量按年实现增长，之前从1月到8月都为下降，而中国每个月的钢铁产量都实现较前月增长。

分析师和行业机构估计，中国的钢铁产能过剩2亿至3亿吨，欧洲则过剩3,000万至4,000万吨。

“我们认为明年全球钢价涨幅将相当温和，幅度肯定会低于两位数，”英国钢铁咨询公司MEPS的执行董事Peter Fish称。

“中国的需求是在增加，但供应也常常相应增加。欧洲的需求将会小幅增加，但却欠缺钢价背后的主要推动力--建筑活动。”

MEPS指出，美国的经济状况迄今还能支撑钢价，但市场面临双重风险，一方面钢铁厂供应激增，另一方面是进口增加，因为美国的钢价比亚洲每吨高出约160美元。

“就反倾销而言，美国市场受到很好的保护，所以差价能够存在，而且会长时间存在，但不会总保持目前的水平。”一家美国的钢铁交易商称。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/白云; 审校 戴素萍)

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