欧亚钢价下跌 无碍钢铁市场继续复苏

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
* 钢铁生产商对行业前景乐观，因此前财报强劲
* 产能过剩料将抑制涨势
* 美国钢价面临供应、进口增加的风险
路透伦敦/新加坡12月11日 -近期欧洲和亚洲钢铁价格下滑，不太可能会打乱市场在过去五个月的温和复苏，反之价格料将上涨，缩小与美国钢铁价格的价差。
在发布强于预期的季度财报后，主要钢铁生产商对于这个每年产值5,000亿美元的行业更加乐观。钢铁行业通常被看作是经济状况的晴雨表。
安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)表示持续两年的不景气已经结束，看好2014年前景。TataSteel(TISC.NS)在财报中指出钢铁价格上涨，并称欧洲业绩改善，但挑战犹存。
不过同时，欧盟和亚洲钢价已经从9月创下的三个月高点回落，而美国钢价目前正接近一年高位。
行业人士表示，尽管近期价格下滑，但钢价在6月创下的三年低点将标志着整个周期的底部。
“股市对供应过剩做出反应，了解到这是个艰困的产业。大的周期已经过去，但我认为我们处于一个小周期的顶端，”瑞士信贷钢铁暨矿业研究主管Michael Shillaker指出。
美国钢铁价格在今年下半年受到经济更稳健复苏、客户补充库存、大型钢厂供应中断以及一连串反倾销行动等因素的共同支撑。
相比之下，欧盟和亚洲市场则因经济成长乏力、欧洲建筑需求疲弱、亚洲出口市场迟滞、结构性供应过剩和年底暂停补充库存等原因受到抑制。
Shillaker表示，“美国补充库存通常在年末进行，而欧洲和亚洲则在新年补充。”
**成长前景**
行业机构Worldsteel预计明年欧洲需求将增长2.1%，因刚刚起步的经济复苏巩固，中国需求随着改革的开展料将增长3%。
然而，价格升势将受抑，因钢厂会相应增加产量，这或许已开始出现了。
欧洲9月和10月的钢铁产量按年实现增长，之前从1月到8月都为下降，而中国每个月的钢铁产量都实现较前月增长。
分析师和行业机构估计，中国的钢铁产能过剩2亿至3亿吨，欧洲则过剩3,000万至4,000万吨。
“我们认为明年全球钢价涨幅将相当温和，幅度肯定会低于两位数，”英国钢铁咨询公司MEPS的执行董事Peter Fish称。
“中国的需求是在增加，但供应也常常相应增加。欧洲的需求将会小幅增加，但却欠缺钢价背后的主要推动力--建筑活动。”
MEPS指出，美国的经济状况迄今还能支撑钢价，但市场面临双重风险，一方面钢铁厂供应激增，另一方面是进口增加，因为美国的钢价比亚洲每吨高出约160美元。
“就反倾销而言，美国市场受到很好的保护，所以差价能够存在，而且会长时间存在，但不会总保持目前的水平。”一家美国的钢铁交易商称。(完)
(编译 朱晓军/石冠兰/白云; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
朝鲜谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。美国发出警告称“战略性耐心”政策已经结束。不过，身为朝鲜邻国和唯一主要盟友的中国，反对朝鲜的核武试验。中国呼吁通过对话和平解决朝鲜问题 ，实现半岛无核化。
路透北京4月14日 - 全球地缘政治紧张局势主导了本周外汇市场走势。上周对叙利亚进行导弹打击后，美国派出航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，并向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。加上总统特朗普的美元“太强”言论，美元全线下跌。