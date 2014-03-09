一周经济焦点：关注亚欧工业生产数据 了解全球经济状况

中国浙江省嘉兴市一个钢材市场上堆放的钢卷，摄于2014你2月21日。 REUTERS/William Hong

路透伦敦3月9日 - 未来一周投资者将密切关注欧洲和亚洲的工业生产数据，从中了解全球经济在年初时的状况。

中国领导人寻求重新平衡本国经济，让消费支出在带动经济方面发挥更大作用，而年初以来的恶劣天气则让美国的多数数据失真。在此之际，人们期望能更清楚地了解经济状况。

继民间调查报告显示全球服务业活动呈上升趋势之际，全球各地投资者与决策者将把目光转向欧元区、英国、日本和中国的工业生产数据。

由于国内外需求疲弱，中国的1月工业生产增长速度可能进一步放缓，低于去年12月时的9.7%。

路透调查的分析师预计，工业产出增长将放缓至9.5%，但仍然强劲且未显现出政策制定者寻求的调整效果。这些数据将在周四公布。

渣打的David Mann表示，“中国2月出口增长可能会放缓，1月飙升是因为大家抢在春节前出口。”

中国政府称今年经济增长目标为7.5%，其寻求调整经济结构，放慢增长步伐，但追求更高质量的增长。去年中国经济实际增长率为7.7%。

德国本周将公布贸易数据。

荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示，“去年德国出口受到部份新兴经济体需求低迷的拖累。”

“新兴市场的问题持续，加上美国寒冷天气的影响，可能使德国出口的疲势延续时间较预期更长。”

向亚洲和其他地区不断扩大的全球消费者群体出售更多商品，或许正为其所需。但只要欧元区失业率维持在高位，该区消费者支出就不大可能强劲反弹。

最新路透调查显示，欧元区1月工业生产料稳健反弹。12月为下降0.7%。

Markit采购经理人指数上月升至逾两年半最高水准，这可能有助于解释欧洲央行在3月会议上决定维持政策不变、并暗示要静观形势发展的理由。

欧洲央行似乎排除了采取中庸举措的可能性，暗示其不是按兵不动，就是会在经济前景恶化时采取大胆政策举措。新的一周，一些欧洲央行决策者发表的讲话，或许会提供进一步指引。

在美国方面，2月就业增长好于预估，货币政策路线更加确定。

美联储官员高层上周表示，只有美国经济前景严重恶化，才会促使美联储改变其每月将购债规模削减100亿美元的计划。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在接受路透专访时表示，即便美国就业增长连续第三个月低于标准水平，也不足以表示有必要调整缩减刺激计划。

非农就业人数继12月增长12.9万人后，上个月又增加17.5万人，因此足以打压美国经济前景发生变化的任何传闻。

周四的美国2月零售销售数据料将显示重返增长，上月数据受到异常寒冷天气的影响。

这将巩固下列预期，即美联储会在今年底前缩减购债规模，并考虑在2015年某个时候升息。

日本将在周一宣布第四季国内生产总值(GDP)的修正值，预计修正幅度较大。日本政府上个月称第四季经济增长0.3%，远低于预估中值0.7%。

这个数据令人失望，也让日本决策者面临挑战，因为史无前例的刺激措施在消费和出口领域成效并不显着。而通胀也处于危险的低位。

韩国、印尼和泰国央行均在本周开会，预计将保持政策不变。

泰国2月消费者信心指数大跌至12年低点，凸显出持续五个月的政治动荡给该国带来的代价。

不过新西兰央行基本确定将在政策评估中带头升息，以抑制该国快速发展的经济中不断增高的通胀压力。此举远远领先大多数发达国家。(完)

(编译 张涛/张荻/李爽/朱晓军；审校 龚芳)

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