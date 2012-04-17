新加坡蝉联外派员工最宜居城市

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新加坡4月17日电---咨询公司ECA International周二称，在亚洲外派员工眼中，新加坡是全世界最宜居城市，排名遥遥领先于香港，香港空气质量在世界主要城市中排名靠後。
ECA亚洲区域总监关礼廉在声明中说：“空气污染仍是香港的主要问题。”
ECA此项调查中，新加坡是亚洲外派员工的首选，今年蝉联榜首，悉尼则连续第二年排名第二。
澳大利亚其他城市亦排名靠前，阿德莱德和布里斯班并列第三，珀斯排名第六，堪培拉排名第七。
香港排名则从一年前的第14升至第11，因日本去年强震导致东京和横滨基础设施受创。
关礼廉称，新加坡生活成本超过香港，而雇主未必会承担这部分压力。
他说：“公司不大可能为了吸引员工来新加坡工作，而特别提供津贴。”
亚洲外派员工眼中的最宜居城市排名如下：
1 新加坡
2 悉尼
3 阿德莱德
3 布里斯班
5 神户
6 珀斯
7 堪培拉
8 都柏林
8 墨尔本
8 哥本哈根
11 伯尔尼
11 香港
11 温哥华
11 奥克兰 （完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。