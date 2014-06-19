亚洲出口商受困中国经济转型 仅靠美国复苏恐独木难支

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透东京6月19日 - 美国经济打喷嚏，亚洲会跟着感冒。当美国经济复苏时，对于依赖出口的亚洲地区是一个福音。至少，以往是这样的情况。
而如今，贸易格局显示，中国在亚洲出口商和各经济体的命运中，扮演着更为重要的角色。
危机爆发前的2007-2013年，韩国、台湾、马来西亚、泰国、印尼和越南对中国的出口均出现增长，而同期对美国的出口份额下降。
分析师说，这暗示过去一年来亚洲出口令人失望和不稳定的表现，更多是反映了中国经济放缓以及再平衡的影响，而不是因为西方需求疲弱。
“发达经济体复苏应会推动亚洲出口。但如果中国--亚洲区外部需求的主要推动力，缺乏动能，亚洲经济体就相当于只靠一个引擎飞行，”第一生命经济研究所分析师Toru Nishihama表示。
最近一份路透调查显示，中国经济增速或将降至24年来最低。
自全球金融危机以来，中国作为亚洲出口最终目的地的地位日益重要，中国不再只是将产品组装然后运往美国或欧洲的“装配平台”。
但随着中国政府尝试压缩对公路、桥梁和机场的投资，从而寻求让经济朝着提振消费者需求的方向再平衡，从亚洲邻国的进口也有所降温。
韩国5月对中国出口按年减少9.4%，为2009年中以来最大降幅，即便对美国和欧洲的出口都有所增长；日本出口也遭遇15个月来首次年度降幅，对中国出口仅略有增加，但对西方市场出口下滑。
IMF预计，中国经济增速每减少一个百分点，可能会使得一年后亚洲经济增速中值减少约0.3个百分点，是其对非亚洲经济体影响的两倍，凸显出中国在亚洲影响力增强。
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**供应链变化**
中国自身出口疲弱亦打压了日本及韩国等亚洲邻国的出口，在中国组装的智能手机、个人电脑及平板电脑，通常由日韩等国提供多数先进的科技元件。
一个可能原因是，中国地产及劳动成本上升，加上人民币升值，使中国出口竞争力下降，促使一些制造企业在成本较低的越南、泰国、孟加拉或印尼建厂，而不是在中国。
中国亦受到墨西哥等亚洲以外竞争对手的挑战，墨西哥披索走软、工资偏低及距离美国较近，使墨西哥产品在美国市场占有优势。
尽管中国的消费品内需似乎持稳，但许多消费品已是外企在中国国内生产：中国目前不仅是全球最大汽车市场，而且也是最大汽车生产国。
换句话说，在中国出售的丰田或现代汽车，多数不算是这些企业的出口，因为它们是在中国国内组装的。
**结构调整**
亚洲开发银行经济研究局副首席经济学家庄巨忠表示，这显示中国正在调整并将其制造业向价值链的上游转移。
“我们看到制造业布局的巨大变化，从劳动密集型转向更精密的设备、机械、运输设备及其他机械。”
其他亚洲新兴国家除了提高创新维持对中国的销售外，别无选择。
分析师称，向全球提供大量半成品的泰国拥有更多成长空间，而其邻国马来西亚，正越来越多地生产和出口精密机械等高附加值产品，亦可能受益。
但菲律宾情况却不是如此，该国可能将失去市场份额，因中国企业的产品更加精细。这被视为菲律宾的不利条件，部分因为其向中国出口大量低端电子产品。
“中国经济正从消耗大量能源，转向着重发展高附加值产品，”前日本央行官员濑口清之称，他目前是佳能全球战略研究所研究主管。
他指出，“中国正发展成为工业发达国家，亚洲其他国家如果要与中国一同发展，就必须拥有技术优势，以赶上中国不断发展的科技。 (完)
(编译 李春喜/石冠兰/于春红; 审校 屈桂娟/徐文焰/蔡美珍)
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