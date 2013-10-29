出口增长疲弱会否影响亚洲竞争力？

路透香港10月29日 -全球经济进入复苏两年以来，曾经受到倚重的亚洲出口引擎仍陷于停顿之中，令人担忧该地区的竞争力以及度过新兴市场下一轮危机的能力。

据路透对各国贸易数据的分析，东亚地区七大出口经济体--日本、中国大陆、韩国、台湾、泰国、香港和新加坡在第三季出口增长仅为0.8%，向美国出口较去年同期增长3.1%，居增长前列。

上述数据突显出该地区一个令人担忧的趋势：随着全球经济从金融危机中复苏，亚洲出口成长也在2010年达到顶峰，但此后增长急速降温。该地区总出口在经济总产出中占到逾三分之一。

过去十年间常见的两位数增幅在2011年不见了踪迹，而且从此一去不复返。

“整个亚洲的主要情况实际上没有变化，过去两年的出口都没有增长，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡金融市场研究主管TimCondon称。

“我觉得原因在于全球支出疲软，就那么简单。”

越来越多的人认为，一旦美国经济继续改善，推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始逐步撤回五年来的积极货币刺激政策，亚洲将面临进一步的增长放缓，前景也将变得更加不确定。

分析师称，如果出口无法抵消利率上升和全球资本流入减少的影响，亚洲将不得不依靠内需来带动经济发展。但是由于人口老龄化和其他结构性问题，这一任务十分艰巨。

亚洲出口无法赶上全球经济复苏的步伐，这引发了分析师的辩论--因为薪资和其他成本上涨，亚洲的竞争力是否正在减弱？但是根据美国统计局(U.S. CensusBureau)和经济分析局的数据，自2002年以来亚洲在美国进口中所占比重一直在增长，同时，中国从2001年加入世界贸易组织(WTO)以来出口也稳步上升。

“并没有强有力的证据表明亚洲新兴市场的出口竞争力下滑，”花旗驻香港亚洲经济和市场分析主管JohannaChua称。她认为，美国进口复苏缓慢，反映了美国复苏并不平衡，只是由房地产和页岩气带动，而非消费者支出或企业投资。

“我们还没有进入全面复苏，”Chua表示。

如欲查看亚洲出口图表，请点选(link.reuters.com/vec34v)

**日本空洞化**

然而日本则是处于不同的情景。

这个全球第三大经济体在美国的市占率持续下滑。日本第三季出口下滑近11%至1,804亿美元，引领亚洲出口走低。

以本币计算，日本第三季出口增加近13%，此乃因过去12个月日圆大幅贬值；不过出货量则是几近持平。

十年前日本丧失对美国和欧洲头号出口国的地位，现下看来其在中国的优势逐渐被邻国以及竞争对手韩国所赶上。

亚洲第三季对中国的出口成长1%，其中韩国对中国出口成长9%，抵销日本对中国出口下滑11%。实际上，在过去五年内，韩国已经超越日本，成为对中国的亚洲第一大出口国。

这反映出的现象或许并不在于日本产品受欢迎程度或竞争力下滑，而是反映出日本将生产基地转移至亚洲其他国家及美国，也就是日本产业空洞化的现象。

这样的现象解释了，尽管从日本的出货量正在下滑，但日圆贬值，可以提振日圆计价的出口及以日圆计价的日本出口企业获利。日本出口商在海外销售及海外制造产品增多，从而获利增加。

“日本汽车及一般机械仍颇具竞争力，事实上，今年日本车在美国的销售较去年成长。但出口增幅就没有那么大，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

“原因在于日本业者持续转向在当地生产。日圆贬值至当前的水准不足以协助扭转产业空洞化的趋势，提振出口的效应也不太可能像以往那么大。”(完)

(编译 朱晓军/张明钧; 审校 田建华/郑茵)

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