焦点：亚洲制造业增速放缓 各国料出台更多刺激举措

路透悉尼11月3日 - 亚洲制造业当前普遍动能放缓，充分说明在日本央行放松政策后，其他国家也需要更大的政策刺激力度。

周一出炉的一系列制造业调查，充满令人不安的纪录：中国制造业活动创五个月低点，韩国和印尼则分别达四个月和14个月低位。

随着房地产降温拖累需求，就连中国长期充满韧性的服务业增速也降至九个月最低。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，由于房地产市场下滑，以及全球复苏步伐缓慢，仍认为经济存在不确定性，预计未来几个月将进一步放松货币和财政政策。

汇丰中国10月制造业PMI自上月的50.2小升至50.4，但产出及新订单增长减缓，而企业则连续第12个月裁撤员工。

中国已然削减税赋，加速部份投资项目，对银行提供短期贷款，要求地方政府支出预算，并降低部份银行作为准备金的存款规模以刺激放贷。

据一份民间调查显示，到目前为止，抵押贷款利率下滑并未如预期般迅速提振房市，10月房价连续第六个月下跌。

日本制造业数据因假期而延后发布，但其效应料将不敌央行上周五意外决议扩大资产购买计画一事。

日本央行的激进举措已经引发市场预期，认为欧洲央行最终料也将不得不采取量化宽松，即便可能不是在本周四的会议上就做出决定。

“在增长迟滞和长期通胀率持续低迷的环境下，我们预期欧洲央行最迟在明年初以前就宣布购买欧元区成员国公债的计划。”巴克莱的分析师Apolline Menut说道。

这种前景是导致欧元/美元EUR=周一跌到两年低点1.2444的原因之一，并且也助推美元/日圆JPY=触及七年高点112.98。

周一稍晚出炉的美国供应管理学会(ISM)报告料将印证美国经济相对更好的观点，预计10月制造业PMI将在56.2的健康水平。

周五公布的美国10月非农就业报告也是重头戏，预计新增岗位可达23.1万个左右。

**出口乏善可陈**

一如以往，中国经济数据主宰了盘中走势，而且受到认真仔细的解读。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8，创九个月最低，上月为54.0。

10月官方制造业PMI降至50.8，低于9月时的51.1，意外低于路透调查中值的51.2。

海外需求是部分因素。10月制造业PMI的新订单分项指数萎缩至49.9。

同样的趋势也出现在韩国。韩国新出口订单已连续下滑三个月，而且触及14个月最低水平。

韩国10月份经季节调整的汇丰/Markit PMI从9月的48.8跌至48.7，为6月以来最低。

即使是苹果(AAPL.O)产品主要供应链--台湾，也难逃放缓的脚步，其PMI降至13个月最低的52.0。

印度则是少有的亮点，印度10月汇丰PMI上升至51.6，高于9月的51.0，连续一整年位于荣枯分水岭上方。(完)

(编译 朱晓军/龚芳/高琦/李婷仪 审校 杜明霞/于春红/艾茂林)

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