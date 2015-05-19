亚洲发展中国家成为全球外国直接投资的最主要来源--调查

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透日内瓦5月18日 - 亚洲发展中国家去年是全球外商直接投资(FDI)的最主要来源，超过美国，不过后者仍是最大的单一投资国。

联合国经贸智囊团--联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周一公布调查显示，亚洲发展中国家去年海外投资4,400亿美元，北美和欧洲海外投资规模分别为3,900亿美元和2,860亿美元。

去年全球FDI规模估计为1.341万亿美元，比2013年增长6.2%。

FDI包括海外并购和国外启动项目，以及海外投资者在这类项目上的投入和撤出资金。FDI资金流动状况可以表明经济信心，可能是未来贸易趋势的先兆。

美国企业2014年投资3,370亿美元，比2013年增长3%。香港和中国分别为第二和第三大投资者，分别投资1,500亿美元和1,160亿美元。

据UNCTAD在1月公布的FDI资金流动调查，2014年中国超过美国，成为FDI的最大目标国。

去年流入中国的FDI达到了1,280亿美元，而美国的FDI净流入减少了三分之二至860亿美元，受美国公司威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)与其英国伙伴沃达丰(Vodafone)(VOD.L)的一项交易拖累。该交易导致价值1,300亿美元的FDI流出美国。

中国企业目前的对外投资与外国企业对中国的投资几乎不相上下，这标志着在过去10年发生了重大转变。在2004年，流入中国的FDI是中国对外投资的11倍。

但调查显示，中国、香港和其他发展中经济体企业的FDI情况与美国或欧洲相差很大。

来自发展中国家的FDI大多流向并购交易，而来自发达国家的FDI中有81%是对现有投资获利的再投资。

中国2014年的FDI支出规模高于日本和德国，二者FDI分别为1,140亿和1,120美元。日本FDI支出继之前三年增长后下降。(完)

(编译 李爽/汪红英；审校 王丽鑫/徐文焰)

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