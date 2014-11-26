亚洲股市受美国乐观数据提振攀升 油价在OPEC会议前承压

路透东京11月26日 - 亚洲股市周三小幅上涨，之前乐观的美国经济成长数据让忧虑全球前景恶化的投资者冷静下来；同时，澳元兑美元在四年低点附近徘徊。

油价亦承压，周四的石油输出国组织(OPEC)会议临近，而主要产油国还未就削减产量达成一致。

美国政府周二公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，前值为增长3.5%，分析师预估为成长3.3%。

“第三季GDP实际数据和估计数据之间的差距很大，但越来越重要的是美国经济和世界其他经济体的差距，尤其是欧洲和日本，”CMC Markets分析师Jasper Lawler在一份报告中称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.3%。澳洲股市则上涨0.9%。

中国大陆股市触及三年新高，受助于中国央行上周五的降息。但日圆反弹打压日经指数.N225下滑0.1%。

美国10年期公债收益率US10YT=RR跌至一个月低位2.252%，因标债结果强劲、月末买盘以及美国消费者信心意外下降，抵消了GDP数据乐观带来的影响。

这也令美元兑日圆距七年高位有段距离。美元兑日圆JPY=下跌0.1%，报117.82，进一步脱离上周触及的七年高点118.98。欧元兑美元EUR=持稳在1.2477美元。

相比之下，澳元兑美元AUD=D4徘徊在近四年低点0.8514美元。受到铁矿石价格近期下跌的影响，澳元一直承压。

“在过去24小时及纽约市场收盘前，澳元在G10货币中表现垫底，铁矿石价格再度下滑，目前跌穿70美元，为2009年以来首次，加剧澳元压力，”澳洲国民银行外汇策略部联席主管Ray Attrill称。

原油价格延续跌势。石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与委内瑞拉，以及产油大国俄罗斯与墨西哥，周二未能在因应石油供应过剩的临时会谈中达成协议，尽管油价重挫，会谈仍无功而返，并未达成任何减产规划。

美国原油CLc1跌0.24美元报每桶73.85美元，接近一周多以前触及的四年低点73.25美元。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/洪曦/李爽 审校 高琦/戴素萍/张若琪/艾茂林)

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