亚股在美联储利率决定公布前升至三周高位 美元下跌

路透香港9月17日 - 亚洲股市周四微升至三周高位，美元兑其他货币下跌，投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定公布之前整合仓位。

美联储正在考虑实施2006年以来的首次升息，不过分析师对此的预期存在分歧。美联储将于1800GMT公布政策决定。

虽然金融市场在今年多数时间一直预期美联储将会升息，因为美国经济显露出回暖迹象，但这种预期在最近几周有所淡化，由于全球金融市场、特别是中国市场出现震荡。

即便美联储真的升息，许多市场人士也认为联储官员将暗示较为温和的政策立场，而非预示会实施多次升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.8%至三周高位，日股日经指数.N225升0.7%。澳洲股市则扬升1%。

“我们认为赞成与反对升息的意见将难分轩轾，”三菱UFJ金融集团驻香港策略师Stephen Chiu称，“美联储对于未来利率走势的说法将非常重要，鉴于全球市场仍相当脆弱，美联储将非常小心不发出过度紧缩的信号。”

路透调查显示，略占多数的经济学家预计美联储会按兵不动。而就在上周，还有略占多数的受访者预计会升息。

或许亚洲市场未来几个月令人担心的是，获利增长预期遭稳步下修，意味着不论美国是否升息，经济前景黯淡在所难免。

油价延续周三大幅涨势，此前公布的数据显示，美国库欣原油库存大幅减少。该数据减缓了围绕供应面的担忧情绪，并有助提振此前惨跌的能源类股价格。

这进而亦支撑了美国股市。标准普尔500指数.SPX收盘涨0.9%至1,995.31点，创近一个月以来的最高收位。该指数已收复了7月至8月底跌势中的一半失地。

贵金属价格也大幅上涨，因一些市场参与者认为，美国消费者物价指数(CPI)意外下跌，意味着美联储立即升息的可能性下降。

现货金周三涨1.3%至每盎司1,119.50美元。现货银涨3.9%至每盎司14.96美元，为逾三周以来的最高水平。

在美国CPI数据公布后，美元小幅下跌，美元指数从本周高点95.845跌至95.323。

“我们认为美联储今日不会升息。但同时美联储会预示，很有可能会在今年年底前升息，”野村证券的固定收益分析师Tomoaki Shishido说。

美国联邦基金利率期货持稳，暗示美联储周四升息的机率约为四分之一。

另一方面，美国两年期公债收益率升至四年半高位0.819%，因投资者预计美联储很快会升息，即便周四不出手。

市场人士表示，美国公债收益率上升也可能是受中国卖盘影响。

周三公布的数据显示，中国7月所持美国公债规模降至1.241万亿(兆)美元，6月为1.271万亿。(完)

(编译 孙国玉/徐文焰/刘秀红/汪红英/许娜；审校 郑茵/龚芳/李爽/孙茉莉)

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