亚股触及九个月高位 对美国加息预期助涨美元

路透香港7月21日 - 亚洲股市周四涨至九个月高位，受到资本流入增多以及全球油价回升提振；而美元走强，因对于美国最早9月份升息的预期见涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，触及2015年10月以来最高，过去一个月累计涨10%。企业财报隔夜推动道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX均创下纪录高位。

“相对于发达国家市场，投资者对于亚洲股市前景持乐观态度，未理会该地区的地缘政治不确定性，鉴于此，我们建议客户逢低买入亚股。”一家美资银行驻香港的市场策略师说道。

根据国际金融协会(IIF)的报告，上周流入新兴市场资产的投资规模已经升至近三年高位。

不过，土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周三宣布国家进入紧急状态，在未遂军事政变后扩大了对安全部队、司法、政府和学术界的整肃，已牵涉数万人。这一事件令风险偏好受到遏制。

此外，美国司法部周三提出一起诉讼，试图查扣与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)相关的地产。但马来西亚的债市和股市没受到很大影响。 日本股市领涨亚股，日经指数.N225上涨1%，得益于日圆走软。

汇市方面，知名美联储观察人士Jon Hilsenrath称，美国官员对最早于9月升息愈发有信心，这提振了美元。

美元兑日圆上涨0.2%至107.08日圆，稍早曾触及6月7日来的高点107.460，并回到英国公投退欧引发市场震荡以前的水平。

美元指数周三触及3月10日来的高点97.323。该指数最新报97.06，大致持稳。

欧元兑美元盘中持平在1.1021美元，隔夜曾触及近一个月低点1.0980。

欧洲央行今日稍后开会，外界预期料将按兵不动，或许会解决债券稀缺的问题。

“欧元疲弱自然会为经济带来刺激效果，这意谓着欧洲央行可以暂时等一等，”BK Asset Management外汇策略师主管Kathy Lien写道。

“因此，如果央行按兵不动，很有可能先是出现轧空，但后市将要视欧洲央行释出的讯息有多强烈而定，”她表示。

来自全球主要经济体的财经首脑将于本周末在中国召开会议，届时他们将面对卷土重来的保护主义忧虑，而英国公投退欧和促增长政策选择日益减少的问题料也将成为主要议题。

油价在亚洲盘续涨，布兰特原油期货小升至每桶47.35美元，上日结算价升1%。美国原油期货升0.2%至45.86美元，隔夜涨0.7%。

现货金小跌0.1%至每盎司1,314.08美元，周三时挫跌至三周低位。(完)