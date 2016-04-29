日圆升至18个月高位 亚马逊业绩强劲缓和苹果的冲击

路透悉尼4月29日 - 日圆周五飙升至18个月高位，因投资者押注日本央行或不会再实施新的刺激举措，这打击日本出口商前景，跌势扩散至亚洲地区股市。

投机客或是利用日本假日休市的机会，推动日圆兑美元突破此前的高位107.63，高见107.075。

日圆兑美元在周四日本央行政策决定之前曾处于111.67附近。日本央行并未进一步放松货币政策，不过之前的媒体报导让市场预期该央行会有进一步行动。

欧元兑日圆也下滑至121.94日圆，但并未跌穿121.71日圆附近的年内低位。

这种升值速度引发对于日本当局可能入市干预抑制日圆的猜测。日本官员周四警告市场，即便在假期他们也会保持警惕。

但有些人似乎并不怎么相信。

“周四的按兵不动，与日圆似乎在日本央行优先事项排名中下降的说法一致，”澳洲西太平洋银行资深汇市分析师Sean Callow称。

“G7会议的临近，也使得当局干预汇市的可能性不大，市场有可能去冒更大风险，测试105日圆没有明显的障碍。”

日圆重拾涨势，严重冲击到出口商类股，周四看，日股日经指数周线下滑了5%。日本股市周五休市，芝加哥商业交易所(CME)的日经指数期货继续下滑了1%。

亚洲地区股市受到拖累，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%。

韩国股市.KS11跌0.8%，台湾股市.TWII跌1.3%。

**亚马逊盘后跳涨**

美国股市尾盘出现一波下跌行情，此前苹果(AAPL.O)下挫3%，因美国投资大亨伊坎表示，已经售罄所持苹果的股票。

亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)盘后给市场人气带来稍许提振，该公司公布了第一季业绩后，其股价飙升近13%。

道琼工业指数.DJI周四收跌1.17%，标准普尔500指数.SPX跌0.92%，Nasdaq综合股价指数.IXIC跌1.19%。欧洲股市起初下跌，但后来保持平稳至收盘。

关于美国经济方面的消息未提振人气。美国第一季经济增长可能停滞不前，因内需降温，且美元强势继续削弱出口。

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.5%，为2014年年初以来最慢增速。

不过，上周初请失业金人数再度低于市场预估，分析师对下周将公布的就业数据仍保持乐观，预计该数据将强劲增长。

美元下跌让大多数大宗商品价格反弹，油价连续第三个交易日触及2016年高点。布兰特原油自从1月底跌至12年低点每桶约27美元之后，迄今涨幅将近80%。

周五略有获利了结卖盘，布兰特原油下跌0.25美元，报每桶47.89美元；美国原油下跌0.19美元，报45.84美元。

两大指标原油在4月涨幅约为20%，有望创下一年内最大单月涨幅。(完)