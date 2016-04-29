日圆升至18个月高位 亚马逊业绩强劲缓和苹果的冲击

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透悉尼4月29日 - 日圆周五飙升至18个月高位，因投资者押注日本央行或不会再实施新的刺激举措，这打击日本出口商前景，跌势扩散至亚洲地区股市。
投机客或是利用日本假日休市的机会，推动日圆兑美元突破此前的高位107.63，高见107.075。
日圆兑美元在周四日本央行政策决定之前曾处于111.67附近。日本央行并未进一步放松货币政策，不过之前的媒体报导让市场预期该央行会有进一步行动。
欧元兑日圆也下滑至121.94日圆，但并未跌穿121.71日圆附近的年内低位。
这种升值速度引发对于日本当局可能入市干预抑制日圆的猜测。日本官员周四警告市场，即便在假期他们也会保持警惕。
但有些人似乎并不怎么相信。
“周四的按兵不动，与日圆似乎在日本央行优先事项排名中下降的说法一致，”澳洲西太平洋银行资深汇市分析师Sean Callow称。
“G7会议的临近，也使得当局干预汇市的可能性不大，市场有可能去冒更大风险，测试105日圆没有明显的障碍。”
日圆重拾涨势，严重冲击到出口商类股，周四看，日股日经指数周线下滑了5%。日本股市周五休市，芝加哥商业交易所(CME)的日经指数期货继续下滑了1%。
亚洲地区股市受到拖累，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%。
韩国股市.KS11跌0.8%，台湾股市.TWII跌1.3%。
**亚马逊盘后跳涨**
美国股市尾盘出现一波下跌行情，此前苹果(AAPL.O)下挫3%，因美国投资大亨伊坎表示，已经售罄所持苹果的股票。
亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)盘后给市场人气带来稍许提振，该公司公布了第一季业绩后，其股价飙升近13%。
道琼工业指数.DJI周四收跌1.17%，标准普尔500指数.SPX跌0.92%，Nasdaq综合股价指数.IXIC跌1.19%。欧洲股市起初下跌，但后来保持平稳至收盘。
关于美国经济方面的消息未提振人气。美国第一季经济增长可能停滞不前，因内需降温，且美元强势继续削弱出口。
美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.5%，为2014年年初以来最慢增速。
不过，上周初请失业金人数再度低于市场预估，分析师对下周将公布的就业数据仍保持乐观，预计该数据将强劲增长。
美元下跌让大多数大宗商品价格反弹，油价连续第三个交易日触及2016年高点。布兰特原油自从1月底跌至12年低点每桶约27美元之后，迄今涨幅将近80%。
周五略有获利了结卖盘，布兰特原油下跌0.25美元，报每桶47.89美元；美国原油下跌0.19美元，报45.84美元。
两大指标原油在4月涨幅约为20%，有望创下一年内最大单月涨幅。(完)
(编译 王丽鑫/刘秀红/白云/孙国玉/李婷仪 审校 张明钧/戴素萍/杜明霞/徐文焰/龚芳)
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