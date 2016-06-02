亚股受全球增长忧虑影响走软 日圆走强打击日股

路透香港6月2日 - 亚股周四回落，因之前有调查显示，全球制造业活动以及需求依然疲弱；日圆跳涨导致日股日经指数重挫逾2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数未能录得涨幅，过去七日累计上涨逾3%。

周三公布的制造业调查显示全球经济迟滞。目前美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来准备好在未来几个月升息。

经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，全球经济正陷于“低增长陷阱”，敦促各国政府扩大支出。

“主要PMI数据普遍令人失望，”汇丰亚洲经济共同主管FredericNeumann在研究报告中表示。

“新订单显示未来几个月几无上升的可能性。如果真是如此，对大多数的国家来说，这表明大家夏季同样沉闷”。

日经指数.N225下跌2.3%，因此前日本首相安倍晋三周三宣布一项外界广泛期待的决定，即消费税上调计划往后推迟两年半。

美国周三公布的一系列数据表现强劲，但未能提振亚洲市场，也未能就美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时升息提供任何新的线索。美联储官员之前曾暗示，可能最早在6月升息。

最近几日市场成交趋于下降，因投资者离场观望，等待有关未来美国货币政策趋势的更多线索。市场将关注定于周五公布的美国非农就业数据，以期从中获得有关美国就业市场复苏力度的线索。

对日本政府推迟上调消费税决定的失望情绪影响了汇市，日圆兑美元持稳在109.480，脱离隔夜触及的110.830高位。

“美元/日圆下跌受三个因素影响。首先是风险偏好降温，其次美元在上涨过多后倾向于下跌，”巴克莱的首席日本外汇策略师ShinKadota说。

“第三个原因是，安倍并未在宣布推迟上调消费税后推出明确的刺激计划，这令一些市场人士感到失望。”

欧元兑日圆下跌0.3%至122.15，在隔夜跌至121.91的5月6日以来低点后仍在弱势整理。

欧元兑美元上涨0.24%至1.1208，市场静待今天稍后的欧洲央行政策会议。外界普遍预期欧洲央行将维持货币政策不变。

原油期货经过走势震荡的周三后，今日走跌，投资人静待本周的石油输出国组织(OPEC)会议。

路透援引四位OPEC消息人士报导称，该组织可能在周四维也纳举行的会议上讨论新的产量上限。但稍后伊朗石油部长尚甘尼则表达不同意见。

美国原油跌0.3%至每桶48.86美元，但仍高于上日的日低47.75美元。布兰特原油持平，报49.73美元。

汤森路透核心大宗商品指数升0.4%，自4月初以来累计涨幅达14%。(完)