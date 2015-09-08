亚股守住中国数据公布后的涨幅 美元兑日圆持坚

路透香港9月8日 - 亚洲股市周二小幅走高，终止六连跌，美元兑日圆则持坚，但涨幅受限，因中国8月进口降幅明显，激起对进口放缓程度将更加严重的担忧。

中国8月出口降幅小于预期，但进口大幅下滑，说明经济疲势持续，加剧了围绕中国经济的担忧。昨日公布的外汇储备数据显示，资本在加速流出中国。

疲弱数据点燃未来数月出台更多宽松政策的预期。8月底公布的路透调查显示，中国央行在12月底前降低准备金率的概率约为80%，12月底前中国央行再次下调存贷款利率的可能性为70%。

“我认为出口前景并不乐观，中国今年不太可能实现出口目标，”华宝信托分析师Nie Wen称，“要想扭转资本外流的局面，至少还要再调降准备金率三次。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，但仍接近两周前所及三年低位。

长周末假期结束后，美国股指期货削减涨幅至0.6%。

日经指数.N225跌1.8%，但仍高于周一稍早所及七个月低位；而澳股早盘上涨0.7%。

中国沪综指.SSEC延续跌势，而港股小幅走高。

在中国央行继人民币意外贬值后努力稳定人民币汇率的同时，中国8月外汇储备下降940亿美元，创纪录最高，彰显出了对中国经济稳定性及资本外流越来越多的忧虑。

野村策略师估计，如果经货币升值因素调整，外汇储备的降幅更有可能在1,290亿美元左右。此前人民币兑美元月线下滑2.6%，引发市场担心，如果中国经济继续放缓，中国将人民币维持在当前水平还能支撑多久。

“降幅比市场预期大...加上其他数据，显示中国当局在资本持续外流的情况下，出手干预支撑人民币，”巴克莱驻东京首席外汇策略师Shin Kadota称。

人民币背后有大量的外汇储备做支撑，其他新兴市场货币就没有这么幸运。

马币(林吉特)兑美元跌至17年新低，印尼卢比兑美元滑向14,500，此为亚洲金融危机以来最弱水准，这两种货币都因国家外储相对有限而承压。

美国金融市场周一休市，美元兑主要货币几无变动。

美元指数在96.159，与上周尾盘相比变化不大。

美元兑日圆小幅上涨至119.37，只收复了上周五跌幅的一半。欧元兑美元波动不大，报1.1167。

油价周一跌逾3%，中国股市下跌和北海产量触及历史新高加剧了全球供应过剩的忧虑。

继周一下跌3.7%之后，布兰特原油期货涨0.7%至每桶47.94美元。价格仍低于8月底自42.23美元低点至54.32美元涨势的50%回档位。(完)

(编译/审校 白云/许娜/刘秀红/王丽鑫/王颖/高琦/张涛/白云/许娜/张若琪)

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