亚洲股市受美股提振上涨 美元走坚

路透东京9月11日 - 亚洲股市周五跟随美股上涨，而美元则走强，此前则面临来自人民币上涨的压力，但美元涨势受限于围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周是否加息的不确定性。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨约0.8%，本周涨幅有望超过3%。

中国股市开盘走势不稳，沪深300指数.CSI300和上证综指.SSEC早盘尾端小幅上涨，此前在平盘上下游走。

投资者目前在等待中国将于周日公布的工业生产、零售销售和投资数据，寻找有关该国经济是否在继续失去动能的线索，而这将为下周市场交易定调。

美国股市方面，主要股指周四强劲上扬，但欧洲股市.FTEU3终止三连涨，收低近1.5%。

日本股市日经指数.N225早盘跌0.1%，但缩小了早前的跌幅，本周周线有望上涨逾2%，尽管投资者依然保持谨慎。

“在针对美联储升息的猜测影响下，预计下周走势还将出现震荡，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，他预计投资者将继续解除手中头寸。

“即便股市上涨，我们也不知道是否还会继续涨下去，以及涨势能持续多久，所以在这样的环境下，还是削减头寸保险一些，”Miura称。

日本市场盘前公布的政府数据显示，第三季大型制造业者信心转乐观，显示企业并不在意中国经济放缓和近期的市场震荡。

美国周四公布的数据显示，美国就业市场增长势头在9月初似乎有所加快，因为一周初请失业金人数下降；不过通胀压力较弱可能令美联储在是否升息的问题上难以下定决心。

“仅从美国经济表现来看，美联储应该升息，但他们并不是生活在真空中，”纽约BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien说。

Lien在一份客户报告中说，考虑到全球股市动荡、欧元央行立场温和以及其他央行的政策行动，美联储将难以启动升息。

美元指数上涨0.1%至95.523。

美元兑日圆上涨约0.2%至120.81日圆，欧元兑美元几无变动，报1.1281美元。

美元隔夜承压，因离岸人民币疑似在国有银行干预下暴涨。这一罕见干预旨在打击押注人民币继上月贬值后将进一步下跌的投机客。

大宗商品方面，美国原油期货回吐部分隔夜涨幅，因最大石油出口国--沙特认为没有必要召开产油国首脑峰会以扞卫油价。

美国原油期货在亚洲交易时段下跌约0.2%至每桶45.82美元；隔夜上扬4%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示汽油需求强劲。

布兰特原油期货略走低至48.87美元，隔夜曾上涨2.8%。

现货金小涨至每盎司1,112.20美元，但周线仍可能下跌近1%。(完)

(编译 孙国玉/白云/刘秀红/汪红英/王兴亚；审校 张涛/戴素萍/李春喜/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。