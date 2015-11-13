亚股下滑 大宗商品重返六年低位

路透东京/新加坡11月13日 - 亚洲股市周五下挫，此前大宗商品几个跌至数年低位，因市场担心全球经济增长放缓或加重供过于求问题，同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的言论倾向于12月份可能加息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.2%，资源类股领跌。该指数周线跌幅有可能为2.9%。

日股日经指数下滑0.9%，中止七日连涨走势，但本周仍可能上涨1.3%。

沪综指跌1.3%，但周线料将收平。

伦铜收复部分失地持稳于每吨4,825美元，此前曾跌破8月低位，触及六年低点4,800美元。期铜本周可能下跌3.3%，为连续第四周下跌。

油价挫至8月创下的六年半低点附近，当时金融市场被中国经济硬着陆担忧所困扰。

受美国原油库存持续上升拖累，美国原油期货在两个半月低点每桶41.54美元附近徘徊，本周料将录得6.2%的跌幅。

布兰特原油期货周四跌3.9%至每桶44.04美元，接近六年半低点每桶42.23美元。这些期约最新报44.07美元，周线料下跌7.1%。

“原油库存一直在上升。美国原油期货或将试探40美元，且可能跌破这一水平。从本周迄今中国发布的数据来看，经济增长未见好转迹象，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

现货金从六年低点每盎司1,074.30小涨至1,083.20美元，本月迄今跌幅扩大至5.2%。

美联储多位官员周四继续就12月升息前景发声，倾向采取行动。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四称，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹，并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

但这些因素没有大幅影响利率期货走势。许多分析师认为，利率期货仍反映12月升息的可能性约为70%，表明投资者担心全球经济可能面临的下行风险。

能源类股引领标普500指数创9月末以来最大单日跌幅，并触及三周低点。

MSCI明晟全球指数跌至一个月最低点，较11月4日触及的两个半月高位下滑了3.3%。

芝加哥期权交易所波动率指数升至一个月高点18.50。

美元指数自七个月高点99.50逐渐回落，最新报98.682。

美元兑日圆基本持平于122.64，脱离周一所及两个半月高点123.60，风险偏好降温是原因所在。

欧元兑美元下滑0.3%至1.0786，延续周四跌势。该汇价周四一度跌至1.0691，因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉指出，欧元5月以来较为强劲的表现是“削弱”欧元区通胀前景的一大因素。

澳元仍表现出韧性，未被大宗商品暴跌击垮，兑美元涨0.1%至0.7132，延续周四涨势。周四上涨0.9%，因强于预期的就业报告降低了澳洲央行降息的可能性。

周五全球将有众多数据发布，包括欧元区GDP及美国零售销售数据在内。(完)