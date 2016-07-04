亚股收复稍早跌幅 澳元受政局不确定性打压下跌

路透东京7月4日 - 亚洲股市周一摆脱稍早跌幅微涨，而澳元因周末大选未出现明显获胜者而承压。

美国独立纪念日之前，亚洲市场多数交投淡静。今天美国金融和大宗商品市场将休市。

英国公投退欧造成市场多日剧烈震荡之后，投资人仍持续关注其可能对金融市场及经济带来的后续效应。

尽管澳洲政局对于整体市场影响通常不大，但迄今为止的票数统计结果显示政局可能陷入瘫痪，这可能对澳洲顶级债信评等构成威胁。

不过澳洲股市和澳元双双转为上涨，此前穆迪投资服务公司表示，短期政局不确定性对该国顶级债信评的影响有限。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，此前美国股市周五连续第四日收高。日本股市日经指数.N225上涨0.3%。

澳洲股市同样转至平盘上方，现上涨0.3%。

澳洲央行将在周二召开7月政策会议，上周接受路透访问的37名分析师几乎全部预计其将维持指标利率在1.75%的纪录低位。

但一些分析师表示，英国公投退欧后澳洲央行可能暗示未来政策倾向宽松；英国公投震动金融市场，引发全球脆弱的经济成长遭受进一步冲击的担忧。

“澳洲有可能出现悬峙国会(及其对评级展望的影响)，另外由于英国退欧和全球经济前景恶化，澳洲央行可能在周二的声明中重申宽松倾向，所有这些意味着澳元应该处于守势，”西太平洋银行的策略师在报告中称。

澳元兑美元小幅上涨至0.7495，脱离盘中低点，但仍低于周五所及一周高点0.7504。

英镑兑美元微升0.1%报1.3289美元，在下跌后进行整理；受英国公投决定退欧影响，一周前英镑曾跌11%至31年低点1.3122。

美元在美国市场周一假期前稍事歇息，美元指数持稳报95.630，但美国公债收益率周五下跌仍令美元承压。周五指标10年期美国公债收益率短暂触及四年低点。

全球市场震荡走势让债券收益率承压。周一稍早，五年期日本公债收益率跌至负0.375%的纪录低位，20年期日本公债收益率跌至0.035%的纪录低点。

“外国市场走势似乎比国内因素对日本公债收益率最近跌势的影响更大，”三菱日联摩根士丹利证券资深固定收益策略师Naomi Muguruma表示。

“从全球来看，收益率为正值的公债越来越少，令投资者颇为担忧，因此收益率为正值的公债受到投资者追捧。”

欧元兑美元微跌至1.1139美元，欧元兑日圆小跌至114.27日圆。美元兑日圆微升至102.60日圆。

亚洲市场周一时，原油价格在上周五飙升的基础上进一步上涨，因沙特能源部长称，油市正在趋于平衡。

布兰特原油期货涨0.2%至每桶50.45美元。美国原油期货涨0.2%至每桶49.08美元。

现货金涨0.5%至每盎司1,349.20美元；上周五涨1.5%，6月累计上涨约9%。

白银飙升3.6%至每盎司20.43美元，为近两年来首次突破20美元的水平。(完)