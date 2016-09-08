亚股持于一年高点附近 中国贸易数据改善

路透悉尼9月8日 - 亚股周四持于一年高点附近，中国贸易数据好于预期，进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，为全球需求带来光明前景，澳元因而获得提振。

中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，路透调查预估中值分别为下降4%和下降4.9%。

最初的反应淡静，部分是因为市场数年来对中国数据的准确性感到怀疑，不过，澳元兑美元小升至0.7683。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.2%。之前已连升四日，来到去年7月底以来最高水准。

韩国股市.KS11下跌0.2%，本周并曾触及一年来高位；沪综指.SSEC则略跌。

日经指数.N225跌0.2%，因日圆走坚而脱离三个月高位。

美股走势并未提供多少指引。美国股市道琼工业指数.DJI周三收低0.06%，标普500指数.SPX下跌0.02%，纳斯达克指数.IXIC涨0.15%，创纪录收盘新高。

苹果(AAPL.O)发布最新iPhone后，股价上涨0.6%。

周四稍晚的主要事件将是欧洲央行例行政策会议。

在路透调查中，几乎所有受访分析师皆预期周四将维持利率不变，但欧洲央行是否会宣布延长每月购买800亿欧元资产计划，则存在较多不确定性。

如果欧洲央行宣布延长，将强化年底前扩大宽松的臆测，可能打压欧元走势。

欧元兑美元周四报1.1255，仅略低于本周高位1.1269。

欧元本周稍早跳涨，因美国服务业数据令人失望，似乎降低了美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的可能性，并导致美元全线下滑。

而且美联储周三发布的经济景气报告褐皮书中也没有急于升息的意思，措辞多为“温和”和“适度”。

尤其是，少有迹象表明，美联储指望的物价压力推高了通胀。

联邦基金利率期货暗示，9月份升息概率仅有15%左右，12月的概率升至42%。

美元指数下跌0.1%至94.832，稍早触及一周低点94.690。

日圆持坚，兑美元报在101.63，部分归因于传言称日本央行审议委员会在本月稍晚会议上难以就扩大宽松政策达成共识。

大宗商品市场方面，美国原油价格延续隔夜弹升走势，此前行业数据显示美国库存可能创下逾30年来最大周度降幅。

美国原油期货上涨0.82美元至每桶46.32美元，布兰特原油期货上涨0.77美元至每桶48.75美元。(完)