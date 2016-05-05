亚股连续第七个交易日下滑 债券受到良好买需支撑

路透悉尼5月5日 - 亚洲股市周四连续第七个交易日下滑，好坏不一的经济数据未能抚平投资者对全球成长的担忧，主权债则作为对冲通缩风险的工具受到热捧。

中国最新调查数据显示，4月服务业扩张速度放慢，不过企业用工的确重新出现增加。

中国4月财新/Markit服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.8，环比降幅0.4个点，但仍处在50荣枯分水岭之上。香港4月日经/Markit采购经理指数为45.3，略低于3月的45.5，为八个月低位，显示香港私营企业的经营环境进一步恶化。

数据表现好坏不一，拖累上海股市.SSEC下跌0.2%。与此同时，日本因假期休市减少了亚洲市场成交量。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，短短两周累计下挫5%。

“我认为，过去48个小时占主导因素的是，许多人正开始意识到因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)的问题，尤其是当你考虑近期美元、大宗商品和股市走势时，”CitiFX分析师在报告中称。

“如果这种交易观点消失，过去几周的价格走势逆转可能会在市场引发更大的反应。”

已经开始出现的一个转变是，主权债需求复苏。主权债是对冲通缩的一个受欢迎的方式。

美国10年期公债收益率(殖利率)处于两周低点1.777%，远低于上周高点1.94%，显示公债价格大幅上涨。

可比澳洲公债的收益率过去一周重挫不少于31个基点，因核心通胀创纪录低位促使澳洲央行将隔夜拆款利率下调至纪录低点。

债券受热捧，使得股市遭遇冷落。美股道琼工业指数.DJI周三收低0.56%，标普500指数.SPX跌0.59%，Nasdaq指数.IXIC下滑0.79%。

**数据好坏不一**

尽管数据显示，美国规模庞大的服务业4月扩张，因新订单和就业增长加速，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望，但美股周三收低。

不过民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，为三年来最低增幅，令市场担心非农就业报告也将令人失望。

一项汤森路透调查显示，分析师预计美国4月非农就业岗位增加20.2万个，失业率预计持稳在5.0%。

如果非农就业数据疲软，可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次升息时间推后，给美元再添压力。美元过去几天持稳，打压了日圆和欧元。

美元兑日圆周四持守在107.11，站在近期触及的18个月低点105.55上方，但距离上周高点111.88还很远。

欧元兑美元交投于1.1487，本周自4月低点1.1213反弹并最高升到1.1614。美元指数.DXY持平在93.247。

大宗商品市场上，铜和铁矿石等工业金属仍在舔舐伤口。油价反弹，因加拿大地区的猛烈野火导致油砂生产中断，而利比亚武装战斗局势升级，也威胁到该国石油产出。

布兰特原油期货上涨0.71美元至每桶45.33美元，美国原油期货上涨0.91美元至每桶44.69美元。（完）