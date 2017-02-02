亚股升至四个月高位而美元受抑 因美联储未给升息信号

路透东京2月2日 - 亚洲股市周四微升至四个月高位，美元走势受抑，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持对经济的温和乐观看法不变，但并未发出近期升息的暗示。

虽然美国和其他地方的强劲经济数据支撑风险资产，但围绕美国总统特朗普政策的不确定性和担忧情绪令市场不安。

“他的很多内阁成员仍未获批准，包括财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)，特朗普偶尔发表的言论和推文是目前市场可从新政府获得的唯一指引，”汇丰驻东京的宏观策略部门主管城田修司表示。

“目前而言，市场将继续由特朗普的言论所驱动。现在的模式是在特朗普偏好与特朗普厌恶之间转换，而不是风险偏好与风险厌恶，”他说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨幅一度达到0.6%，触及10月中以来最高点。韩国股市.KS11触及2015年7月以来最高。

但不是普遍上涨。香港恒生指数.HSI跌0.2%，新加坡股市.STI跌0.5%。

日本日经指数.N225亦下跌0.3%，受美元走低影响。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX企稳，结束四日连跌，但若没有苹果(AAPL.O)公布强劲业绩之后6.1%的涨幅，该指数本来是会下跌的。

之前由于市场担心特朗普对难民和移民的强硬立场可能阻碍有才能者流入美国就业市场，并使地缘政治关系紧张，令美股受到打击。

美联储周三维持利率不变。这是在特朗普上任后美联储首次召开的政策会议。

尽管美联储在声明中，为美国经济描绘出一副相对乐观的景像，但并未对下次利率行动的时间提供稳固的信号，因美联储决策官员仍等待进一步厘清特朗普经济政策可能的影响。

美联储亦未对是否计划削减4.5万亿美元资产负债表规模给出任何暗示。这在美联储的政策圈已是愈来愈热门的话题。

美联储公布决议后，美国利率期货削减跌幅，日内基本上持平，反映今年可能升息两次。市场反映3月调整利率的机率仅约20%，低于一周前的约30%。

美国10年期公债收益率自周三高点2.518%回落到2.479%。

“我们一直预期美联储下次升息将发生在6月，美联储没有发出3月升息的暗示。”汇丰的城田修司说道。

这一预期打压了美元，之前一系列强劲美国经济数据本来在扶助美元反弹。

欧元/美元交投于1.0778，脱离周三低点1.0730，向着周二触及的八周高点回升，当时特朗普的顾问发表言论称德国受益于被严重低估的欧元汇率，引发欧元上涨。

美元/日圆报113.28，自周三高点113.95下滑。

“尽管美国经济数据强劲，但美元上档走势看来受限。有关特朗普政策的忧虑笼罩市场。”Resona Bank的市场交易部经理Ryuta Taketomi说道。

特朗普本周早些时候还对日本和中国开炮，称这两国操纵本币贬值。

英镑兑美元周三触及一个半月高位1.2680美元，因英国经济数据稳健及围绕英国退欧进程的政治确定性增大，激励投资人削减英镑空仓。

英国央行今天稍晚将公布通胀数据，预计该央行将维持中性政策立场。

英国经济的强劲增长迹象，已令金融市场将英国今年升息的可能性提高到了40%。

美元指数报99.75，较1月3日所及14年高位103.82已下跌近4%。

澳元涨0.8%至近三个月高点0.7648美元。此前数据显示，受大宗商品价格上扬推动，澳洲12月贸易顺差刷新纪录。

大宗商品方面，原油期货回落。此前公布的官方数据显示，美国上周原油和汽油库存激增，但石油输出国组织(OPEC)及其他产油国坚持减产的迹象帮助支撑油价。

布兰特原油期货跌0.4%至每桶56.59美元，上日结算价涨1.22美元。(完)