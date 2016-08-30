亚股反弹 对美联储9月是否升息的疑虑压制美元

路透悉尼8月30日 - 亚洲股市周二反弹，因对美联储是否会最早在9月升息的置疑压制美元，同时投资者仍冀望美国以外地区祭出更多刺激政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，扳回周一约一半的跌幅。韩国股市.KS11升0.7%，澳洲股市涨0.4%。

日股日经指数.N225持平，日圆在上周后段大跌后止住跌势。

包括失业率和零售销售数据在内的一系列日本数据大多好于分析师的预期，但未能改变对日本央行最终或许须进一步放松政策的预期。

美联储主席叶伦上周五表示，升息的理由越来越充分，但她基本未提供下次将在何时升息的线索，此后市场对美国何时会调整政策变得不那么确定。

美联储副主席费舍尔暗示，最早可能在9月升息。他将在周二稍晚再度发表讲话。

尽管市场最初的反应是将9月升息的机率推高至44%，但投资者很快进行了重新考虑，到周二时市场暗示的升息机率回落至36%。

交易员们还表示，传言称8月非农就业报告可能不及预期，这增加了美联储官员考虑9月升息的难度。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI周一收涨0.58%，标普500指数.SPX收涨0.52%，纳斯达克指数.IXIC涨0.26%。

金融板块.SPSY在标普500指数中表现最好，富国银行(WFC.N)上涨2.2%。

出现升息传言时，该板块通常走高，因市场预期银行的收入会随着贷款利息的增长而提高。但这种关联并不是直接的，因为需要收益率曲线变陡，但到目前为止还没有出现这种情况。

**自然走低**

实际上，与短期收益率相比，周一长期收益率的下滑步伐更大，部分归因于市场普遍怀疑美联储的任何收紧行动，可能都将导致通胀率在长期内变得更低。

周一出炉的数据显示，美联储青睐的核心通胀指标连续第五个月维持在1.6%。

旧金山联储在研究报告中强调，通胀和利率前景黯淡。

与充分利用经济资源和接近美联储目标水平的稳定通胀率相符的“自然”利率接近零水平，未来10年可能仅会升至1%。

“如果这些预测准确，那么一项用来追踪中性利率上升的货币政策将暗示，联邦基金利率正常化将以非常渐进的速度前进，”报告表示。

美债收益率(殖利率)回跌令美元受抑，美元指数持于95.697，从两周高点95.834回落。

美元兑日圆则从102.39高点回落至102.11。欧元兑美元小涨至1.1176美元。

大宗商品方面，油价在周一下跌约1%后持稳。路透调查显示，上周美国原油库存料将增加130万桶，因此供应过剩仍为主要疑虑。

布兰特原油上涨0.06美元，至每桶49.32美元；美国原油涨0.11美元，至每桶47.09美元。(完)