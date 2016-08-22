亚股下跌 美联储升息预期提振美元

- 路透东京8月22日 - 亚股周一下跌，美元脱离上周低点，因市场预计，在本周将于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的会议上，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会暗示正准备升息。

全球央行官员将参加从周四开始举行的年度会议，美联储主席叶伦将在第二天发表讲话。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日对当前的美国经济力道给出大致乐观的评估，称就业市场接近充分就业，而且仍在持续改善。

“我们接近目标，”费舍尔称。不过，他未直接提及联储下次应于何时升息。

纽约联邦储备银行总裁杜德利上周称，美联储可能在9月加息。菲舍尔的言论加强了这种预期，尽管利率期货合约走势表明，市场认为12月加息的可能性为50%。

“费舍尔的言论在市场引发了一些预期，尤其是在杜德利近期发表言论后，”三井住友信托银行的市场策略师Ayako Sera称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，上周累计下滑0.3%。美国股市上周五录得温和跌幅，周线收盘几乎持平。

日本日经指数.N225涨0.3%，在在杰克森霍尔会议之前日圆走软而获提振。该指数上周累计下滑2.2%，因美元跌破100日圆。

“此次会议之后，日本市场走势或将被美元兑日圆表现主导，”三井住友信托资产管理(Sumitomo Mitsui Trust Asset Management)策略投资部总经理Masashi Oda表示。“市场可能会上涨也可能下跌，但多数人目前想要某种信号。”

美元兑日圆涨0.6%至100.84日圆，欧元兑美元跌0.4%至1.1276美元，从上周所及八周高点1.1366回落。

美元指数上涨0.4%至94.923，脱离上周创下的6月24日以来低位94.077。

原油期货下跌，部分回吐近期涨幅。本月稍早技术面显示油市处于熊市，之后出现的一波升势则推动油市进入多头市场格局。

原油期货自8月初以来每桶上涨近10美元，因外界揣测沙特和其他石油输出国组织(OPEC)国家将在下个月与俄罗斯为首的非OPEC国家达成冻产协议。

美国原油期货下跌0.9%至48.09美元，上周上涨9%，为连续第二周上涨。布兰特原油期货下跌1.3%至每桶50.20美元，上周上涨8%，为连续第三周上涨。

金价周一跌至逾一周低位，因美元走强。现货金跌0.5%至每盎司1,334.01美元。(完)