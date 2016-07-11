亚洲股市触及一个月高点 因美国就业数据强劲

路透悉尼7月11日 - 亚洲股市周一反弹，获得喘息机会，因美国6月非农就业数据强劲，暂时缓解了对美国经济体质的担忧。与此同时，英国公投脱欧的影响令主权公债收益率接近纪录低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跳涨1.9%至一个月高点。澳洲股市升1.8%，中国沪综指.SSEC涨1%。

日经指数.N225涨3.5%，为三个月来最大单日涨幅，之前日本执政联盟赢得参议院选举。

日本首相安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大获全胜，尽管外界对安倍的经济政策及其有意对二战后订定的宪法进行首度修宪的计划有所疑虑。

“安倍的胜利提振了投资者信心，赢得三分之二的绝对多数向外国投资者传递这样一个讯息，即安倍的政策将得到推进，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

美国6月非农就业岗位增加28.7万个，远超预估中值，且扭转5月惨淡势头，提振亚洲市场反弹。

投资者最终得出结论认为，该数据并没有强劲到让美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个月加息前景重现的地步，这使得债市和股市受益。

道琼工业指数.DJI涨1.4%，标准普尔500指数.SPX涨1.53%，Nasdaq综合股价指数.IXIC涨1.64%。此前八个交易日连涨已经令美国股市市值增加了1.4万亿(照)美元。

多位美联储官员本周将多次发表讲话，市场将有大量机会探寻政策线索。

本周重大事件之一为英国央行周四会议，为了抵消英国退欧给经济造成的拖累，该行有可能会降息。

英国央行总裁卡尼已经准备打开宽松政策的大门，具体措施包括延扩3,750亿英镑的债券购买方案。

**变数犹存**

惟一的问题在于时机，接受路透调查的分析师对于央行将于本周还是8月降息看法分歧。

周一出炉的各项报告支持立即采取行动，英国上月消费者支出下降，企业展望为四年来最黯淡，且伦敦经济活动急剧放缓。

“英国公投结果重创全球经济前景，”巴克莱分析师ChristianKeller警告称。

“这为欧洲的未来带来较高的不确定性，令人对更普遍性的全球化愈发质疑，”他补充道。“信心及金融管道的效应可能扩及中美等国家。”

这是导致主权债出现巨大需求、进而使收益率骤降的一大因素，并使英镑保持在1985年以来低位。

指标美国10年期公债收益率为1.37%，日本和德国10年期公债收益率分别报负0.28%和负0.20%。

英镑兑美元周一报1.2950美元，未能从英国退欧公投后创下13%的跌幅中完全反弹。

日圆兑美元微跌至100.71日圆，欧元兑美元处于守势，报1.1049美元，上周五曾跌至1.1003的低位。

大宗商品市场，现货金小涨至每盎司1,368.40美元。

原油价格小跌至近两个月低点，受季节性消费疲弱影响，尽管沙特阿拉伯石油部长称，油市走势变得更加平衡了。

布兰特原油期货下滑0.39美元，报每桶46.37美元，纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货下挫0.45美元，报44.96美元。

英国退欧市场反应图表：tmsnrt.rs/28RXLIE

亚洲利率互动图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

日本公债收益率图表：tmsnrt.rs/1RieEON

(完)