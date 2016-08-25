亚股守在近期区间观望叶伦演讲 美元持坚

路透香港8月25日 - 亚洲股市周四小涨，但守在近期区间；与此同时，美元兑亚洲货币持坚，本周稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将在全球央行官员会议上发表讲话。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.2%，自上周二触及一年高位后，至今已下跌1.6%。

日本股市日经指数.N225下跌0.3%，承受上日美股下跌的压力，同时美联储主席叶伦周五于杰克森霍尔发表演说前，投资人保持审慎。

本周稍早美国公布房市数据表现强劲，加上其他美联储官员的强硬评论，市场愈发预期叶伦可能给出更为明确的美国升息时程，不过许多分析师预期叶伦将会提出更趋于中性的立场。

“我认为在20国集团(G20)会议之前，美联储不会想要拉高市场波动，叶伦有可能在利率政策上采取更为中性的立场，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻新加坡汇率策略师Gao Qi表示；Gao Qi所指的是9月初在中国举行的G20领袖峰会。

去年12月美联储升息引发全球金融市场一波卖盘，导致新兴市场货币及债券重跌。在美联储升息后的两个月内，一项整体亚洲股市指数下跌超过10%。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，期货市场周三走势显示，美联储下个月升息的机率只有18%，12月行动机率大约有50%。

台股.TWII在金融股反弹带动下走高0.8%，领涨亚洲股市。中国大陆股市.SSEC .SZSC跌幅居前，沪综指下跌近1%，延续本周的跌势。

美国主要股指周三收低，受材料股和健保股下跌拖累。道琼工业指数.DJI收跌0.4%，标准普尔500指数.SPX收低0.5%。股指期货在亚洲时段大致持平。

汇市方面，美元兑日圆涨0.1%至100.48，脱离100日圆关口。

分析师表示，美元兑日圆本月在99.55-102.83窄幅区间交投，走势可能朝区间上限回升，视叶伦的谈话而定。

“距离叶伦在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的演说还有40个小时，美元终于有买盘进驻，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien表示。

美元指数日内持平于94.758。美元兑欧元报1.12670美元。

大宗商品方面，原油在周三大跌后仍承压。

美国原油小涨至每桶46.80美元，隔夜重挫约3%，因美国原油库存意外增加，重新引发供应过剩疑虑。(完)