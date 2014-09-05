欧洲央行打开资金闸门压低欧元 日股上扬

路透悉尼9月5日 - 欧元周五大幅下跌，此前因欧洲央行意外降息并推出大规模资产购买计划，拖累欧元创下三年来最大单日跌幅。

欧洲央行态度的明显转变推动德国、法国、荷兰与奥地利短期公债收益率降至负值，令投资者几乎一边倒地抛售欧元并买入收益率更高的资产。

这与美国形成鲜明对比，美国数据乐观，只会增加美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步减少激励政策的可能，这推动美元上涨，同时打击原油和黄金。

欧洲股市应声攀升至纪录新高，不过美股下滑，因周五稍晚将公布美国非农就业数据，市场情绪紧张。

道琼工业指数.DJI跌0.05%，标准普尔500指数.SPX跌0.15%，Nasdaq指数.IXIC下滑0.22%。

亚洲方面，日本股市东证股价指数.TOPX走势迟滞，目前仅略低于1月高位。若突破该水平将升向2008年7月以来未见高位。

中国股市延续涨势，沪深300指数.CSI300冲高到逾八个月最高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回落0.6%，先前一度升至2008年初以来最高。

欧元EUR=在1.2932美元整理，上日曾触及14个月低点1.2920，预料将下探2013年7月低点1.2898。

欧元兑日圆EURJPY=R触及一个月低点135.97，美元一度冲上六年新高105.71日圆JPY=，之后持稳于105.35。

欧洲央行总裁德拉吉宣布一连串降息及新措施，以为疲弱不振的欧元区经济注资，在这之后欧元惨跌。

德拉吉在记者会上表示，其目的在于扩大欧洲央行的资产负债表，使之回到2012年初的高点，这相当于资产扩增约50%或1万亿(兆)欧元。

CitiFX分析师Valentin Marinov表示，“欧洲央行管理委员会将向经济注资，但同时也会惩罚那些不动用资金的欧洲银行业者。”

**宽松资金**

"从这方面来说，至少有部分资金将流到海外，这些宽松资金可能会激励欧元套利交易，"Marinov称。

套利交易已经蔚然成风，投资者借入欧元或日圆等利率较低的货币，转而购买澳洲、加拿大、新西兰和许多新兴市场国家收益率较高的资产。

“我们还认为，这些举措的长期影响在于，疏通欧元区信贷通道并刺激内需，”Marinov补充道。

西班牙.IBEX、法国.FCHI和葡萄牙股市均上涨逾1个百分点，德股DAX指数.GDAXI亦升1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及2008年初以来高位。

欧元区短期公债价格强劲上扬，美国和德国两年期公债收益率(殖利率)之差US2YT=RRDE2YT=RR扩大至60个基点，为2007年5月以来最高。

周四公布的美国数据成为最新证据，证明美国经济第三季有望实现稳健增长。美国企业8月稳步扩招员工，服务业活动提速至六年半高位。[nL3S0R55WN]

数据拉高美国10年期公债收益率上涨4个基点，至2.453%，对美元构成进一步支撑。

投资者目前等待周五晚间将公布的美国就业数据。分析师预期，美国8月非农就业岗位将增加22.5万个，增幅略高于前月。

随着美元飞涨，大宗商品只能靠削价才能保住自己的吸引力，现货金XAU=触及三个月低点每盎司1,256.90美元。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.11美元至每桶101.72美元，隔夜挫跌超过1美元；美国原油期货CLc1跌0.08美元报每桶94.47美元。(完)

(编译/审校 徐文焰/张若琪/张明钧/许娜/王兴亚/ 白云/艾茂林/张荻)

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