亚洲股市在七年高位附近持稳 受乌克兰停火的希望支撑

路透东京9月4日 - 亚洲股市周四在七年高位附近持稳，受助于乌克兰停火的希望，不过欧洲央行召开会议前，市场情绪普遍谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，此前一度升至七年高位；日经指数.N225跌0.2%，上日触及七个月高位。

全球股市周三上扬。在同乌克兰总统波罗申科通电话后，普京称他相信乌政府与亲俄分离主义者有可能在计划周五举行的明斯克会谈上达成协议。

虽然波罗申科也暗示，与普京之间的谈话为结束冲突的努力注入了些许动力，但乌克兰总理对该提议嗤之以鼻，称其为“欺骗”；这提醒投资者还存在很大的不确定性。

RBS Morgans Reynolds Equities资深股市顾问Tony Russell表示，美国方面没有确切交投线索。投资者对地缘政治紧张局势有点谨慎。

标普500指数.SPX周三收跌0.1%，Nasdaq指数.IXIC跌0.6%，不及很多其他股市表现。

美国股市受苹果(AAPL.O)重挫拖累下跌。在新款iPhone发布前一周，该公司的iCloud服务被发现存在遭遇黑客攻击的安全漏洞，而且竞争对手三星电子(005930.KS)发布新产品，导致苹果股价重挫。

“我猜测在新iPhone发布之前，对冲基金已经开始解除苹果多仓、三星空仓。”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

三星股价上涨1.8%，助推韩国综合股价指数.KS11上扬0.3%。

欧元兑美元EUR=报1.3147，在亚洲时段几无变动，但脱离周二所及的一年低位1.3110。

欧洲经济受到西方与俄罗斯之间互相制裁的冲击，乌克兰停火的希望利好欧元。

欧洲央行可能很快启动资产购买计划的预期在近几周引发沉重的欧元抛盘后，欧元近期内可能看到更多空头回补。

虽然欧洲央行不太可能在周四采取行动，但如果欧洲央行总裁德拉吉暗示央行正在准备此类行动，则可能推低欧元。

除了欧洲央行外，日本央行和英国央行也将召开政策会议，不过两家央行预计都不会调整政策。

日圆兑美元JPY=报104.83日圆，脱离周三所及八个月低位105.31日圆。

英镑兑美元GBP=D4周三触及七个月低位1.6440美元，现报1.6463美元。市场担心苏格兰人可能在9月18日公投中投票支持脱离英国。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/许娜；审校 张荻/徐文焰/张荻/张若琪)

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