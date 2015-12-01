亚股走坚 市场转而聚焦中国PMI数据

路透东京12月1日 - 亚洲股市周二稳步上涨，市场对中国制造业调查报告反应不大，该数据并未缓解经济增长降温的担忧；与此同时，一份民间调查则暗示经济企稳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续早盘涨势，现涨1.1%。日股日经指数.N225升0.9%。

美国股市隔夜收低，但三大股指连续第二个月录得月线上扬。美国股指期货在亚洲时段涨0.5%。

中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。路透访问分析师原本预计11月PMI为49.8，上月为49.8。

但财新/Markit的中国制造业PMI数据显示，11月工厂活动萎缩幅度小于10月，表明经济增长压力略有缓解，政府的支持政策发挥了积极作用。

“PMI持续显露复苏迹象，表明经济增长压力有所缓解，财政政策发挥了重要作用，”财新智库首席经济学家何帆称。

“总体上，经济仍走在更趋稳定的道路上。”

中国股市低开，沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC早盘均跌0.1%。

人民币开盘报6.3973元，上日收报6.3981元。此前国际货币基金组织(IMF)决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑。它是对中国在改革方面所取得进展的认可。

“新货币篮子的权重构成当中，耐人寻味之处在于欧元，权重由37.4%降至30.9%。虽然欧元/美元对此并无太大反应，但显然这对欧元不是利好，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中说。

由于预期欧洲央行将在周四的政策会议上宣布进一步放宽政策，欧元已经为此而承压。

“本周所有人都在关注欧元，我们相信欧元将测试并跌破1.05美元。虽然投资者已经完全消化了欧洲央行将宽松政策的预期，但究竟会采取什么行动，还有很大不确定性，”Lien表示。

欧元兑美元微涨至1.0575美元，在周一所及七个半月低点1.0557上方不远整理跌幅。

美元兑日圆微涨至123.14。

美元指数微跌至100.14，但距离3月所及12年高点100.39不远。

虽然美国经济数据令人失望，但美元仍然上涨。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)下滑，暗示中西部制造业萎缩。

投资者未受PMI数据的影响，关注将在周五公布的非农就业数据。路透调查访问的分析师们预测，11月新增20万个岗位。稳健的就业数据将强化美联储本月升息的预期。

相比之下，澳洲央行周二政策会议料维持利率在2%不变，该央行将于0330 GMT公布政策决定。

决策出炉前，澳元兑美元上涨约0.4%至0.7259美元。澳洲股市.AJXO大涨2.2%，之前数据显示，资源出口反弹大幅提振第三季澳洲国内生产总值(GDP)增长。

美国原油期货价格持稳；隔夜交投震荡，最初大涨，随后一项调查估计OPEC产量增加后回吐涨幅。美国原油期货上升0.4%至41.81美元。

布兰特原油期货小升0.1%至44.66美元。

现货金涨约0.3%至每盎司1,067.81美元，但距离上周触及的近六年低位1,052.46美元仍不远，受最近美元强势和美国升息预期升温打压。(完)