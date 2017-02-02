亚股小涨美元受抑 美联储未给出升息信号

路透东京2月2日 - 亚洲股市周四小涨，美元受抑，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持对经济的温和乐观看法不变，但并未发出近期升息的暗示。

虽然美国和其他地方的强劲经济数据支撑风险资产，但围绕美国总统特朗普政策的不确定性和担忧情绪令市场不安。

“他的很多内阁成员仍未获批准，包括财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)，特朗普偶尔发表的言论和推文是目前市场可从新政府获得的唯一指引，”汇丰驻东京的宏观策略部门主管城田修司表示。

“目前而言，市场将继续由特朗普的言论所驱动。现在模式是在特朗普偏好与特朗普厌恶之间转换，而不是风险偏好/风险厌恶，”他说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.2%，日经指数.N225微涨0.05%。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX企稳，结束四日连跌，但若没有苹果(AAPL.O)公布强劲业绩之后6.1%的涨幅，该指数本来是会下跌的。

之前由于市场担心特朗普对难民和移民的强硬立场可能阻碍有才能者流入美国就业市场，并使地缘政治关系紧张，令美股受到打击。

美联储周三维持利率不变。这是在特朗普上任后美联储首次召开的政策会议。

尽管美联储在声明中，为美国经济描绘出一副相对乐观的景像，但并未对下次利率行动的时间提供稳固的信号，因美联储决策官员仍等待进一步厘清特朗普经济政策可能的影响。

美联储亦未对是否计划削减4.5万亿美元资产负债表规模给出任何暗示。这在美联储的政策圈已是愈来愈热门的话题。

美联储公布决议后，美国利率期货削减跌幅，日内基本上持平，反映今年可能升息两次。

10年期美国公债收益率从日高2.518%回落至2.473%。

“我们一直预期美联储下次升息会在6月，联储也没有任何暗示会在3月升息，”汇丰控股的城田修司说。

美元受挫，之前一直处于反弹走势，因美国一系列经济数据颇为强劲，包括供应管理协会(ISM)制造业指数飙升至两年高点，ADP的就业数据强劲。

欧元报1.0764美元，从周三低点1.0730反弹。周二欧元触及八周高点1.08125，之前特朗普的顾问发表评论称，德国因欧元“被过份低估”而受益。

美元兑日圆报113.28日圆，自周三高点113.95下滑。

英镑兑美元周三触及一个半月高位1.2680，因英国经济数据强劲，且有关英国退欧进程愈发明朗，鼓励投资者削减对英镑的空头押注。

英国央行料坚持中性政策立场。该央行今日稍晚将公布通胀报告。

英国经济强劲增长的迹象使得金融市场已经消化今年加息有40%的机率。

美元指数报99.75，较1月3日所及14年高位103.82已下跌近4%。

大宗商品方面，原油期货回落。上日伊朗确认试射弹道导弹造成的地缘政治担忧提振油价上扬，且多头从减产报导中寻获支撑。

美国原油期货下滑0.6%报每桶53.53美元，周三涨2.0%。(完)