亚洲股市小跌 美国原油库存下降带动油价上涨

路透东京12月3日 - 美元兑日圆周三创出七年新高，日本股市日经指数亦升至七年高位；而在数据显示美国原油库存下降后，油价回升。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌，日股日经指数涨约0.8%，稍早触及2007年7月以来最高位。

两项数据显示，中国11月服务业成长略为加快，不过未能打消中国经济走弱的担忧。

“经济下档压力依然存在。”汇丰银行分析师屈宏斌称，他还表示预计未来几周政策将进一步放宽。

美国股市周二大涨，道琼工业指数.DJI收在纪录高位，能源类股领涨，因投资者逢低买进。

美国原油期货CLc1在亚洲盘上涨逾1%，报每桶67.67美元，之前美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存减少650万桶。

布兰特原油LCOc1上涨0.9%至71.16美元。由于供给过剩，布兰特和美国原油自6月以来下跌超过30%，近期市场走势波动，周一曾触及五年低位。

“市场波动是因为人们想弄清下一步的走势，”Ayers Alliance Securities首席投资官Jonathan Barratt表示。

沙特阿拉伯前情报部门主管--Turki bin Faisal亲王周二表示，只有非石油输出国组织(OPEC)成员国俄罗斯等其他国家加入限产行列，沙特才会考虑减产。

虽然经济学家担心，全球能源价格大跌会加重部分国家的通缩压力，但美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和美联储副主席费舍尔本周都表示对美国经济前景基本乐观，而且乐见油价走低。

“他们俩对美国经济相对乐观，而且竭力强调油价走低对美国经济的利好，”CitiFX全球10国集团(G10)外汇策略主管Steven Englander在报告中表示。

“基于联邦基金利率已经反映了极度平缓的升息路径，而且美元貌似也对当前环境下的利率差异非常敏感，所有这些都对美元非常利好，”他还称。

美国公债收益率(殖利率)周三升高增添了美元吸引力。指标10年期美国公债收益率US10YT=RR在亚洲时段升至2.287%，高于纽约收盘的2.285%。

美元兑日圆JPY=上涨约0.1%至119.37日圆，稍早在EBS电子交易平台曾高见119.44，为2007年8月以来最高。

欧元兑美元EUR=持平，报1.2385。

澳元已经因油价暴跌而承压，经济增长数据意外疲弱又提高明年降息机率，从而拖累澳元周三触及四年低位。

澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季只小幅增长0.3%，且不到分析师预估增幅的一半，为2013年初以来最小增幅。

受此影响，澳元兑美元AUD=D4低见0.8388美元，为2010年中以来最低；现跌0.6%，报0.8391。

美元近期走强已给现货金XAU=带来压力。金价周三下滑0.1%，至每盎司1,199.90美元。(完)

(编译 艾茂林/洪曦/朱晓军/许娜；审校 李爽/郑茵/蔡美珍/徐文焰)

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