亚洲股市下跌 中国PMI数据不佳重燃经济担忧

路透东京9月1日 - 亚洲股市周二下跌，美元走势艰难，此前出炉的两项调查显示，中国制造业处于数年来最低迷态势，这引发对中国经济健康状况的新一轮担忧。

中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，创三年低点，前月为50.0。

另外，财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，抹去早盘涨幅。该指数8月累计下跌逾10%，为2012年以来最差月度表现，因为市场担心中国经济放缓趋势会给全球带来影响。

“PMI几乎所有分项指数全线下滑，暗示中国央行8月25日进一步采取放松性政策是对的，”Forecast Pte分析师Chester Liaw表示。

“中国央行双降举措显然不只是为了稳住沪综指，也是为了提振实体经济的活动。”

中国需求降温，已经给依赖贸易的亚洲邻国造成打击，韩国周二公布8月出口同比下滑14.7%，比预期糟糕且创下六年最大降幅。

美股下跌也损伤亚洲人气，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔讲话加强投资者对美国9月升息的预期。美国股指期货ESc1在亚市跌1.5%。

日经指数.N225盘初下滑1.6%，8月跌8.2%，创2014年1月以来最大月度跌幅。

中国股市开盘下跌，沪综指.SSEC下挫1.8%，沪深300指数.CSI300下滑2.2%。两指数8月均累计下挫12%左右，为连续第三个月下滑。中国股市自6月中旬以来已经跌近40%，尽管政府出台了史无前例的支持举措。

澳元兑美元小升0.2%，报0.7125，澳洲央行将在0430GMT公布最新政策决定。

外界认为澳洲央行几乎肯定会维持利率不变，部分人士预计受中国忧虑影响，澳洲央行将发表更加温和的声明。

美元仍承压，在本周稍后美国非农就业数据出炉前，投资者规避风险并保持警惕。就业数据可能提供美联储升息时机的线索。

美元兑日圆下跌约0.2%至120.92，欧元兑美元上涨约0.4%至1.1252。

大宗商品方面，原油期货回吐部分涨幅，此前创下25年来最大三日涨幅，累计上涨逾10美元。

周一，油价跳涨逾8%，因美国原油产量数据下修，而且石油输出国组织(OPEC)表示愿意讨论遏制产量问题。

美国原油期货下跌3.5%至每桶47.48美元，布兰特原油期货跌3.3%至每桶52.37美元。(完)

(编译/审校 孙国玉/王颖/王丽鑫/许娜/白云/龚芳/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。