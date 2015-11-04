日本股市领涨亚股 风险偏好提振美元

路透东京11月4日 - 亚洲股市周三上涨，日本股市领涨，投资者风险偏好升温推高美国公债收益率、提振美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.7%。

沪综指.SSEC劲扬1.9%，澳股上涨0.7%，港股恒生指数.HSI跳涨3.0%。

日股日经指数.N225跳涨2.4%，此前日本邮政三档股票上市首日表现强劲，投资者买入热情高涨。

“今天早上日本邮政IPO表现如预期那样好，此外我们看到美股大涨实实在在提振了人气，”Parry International Trading的执行董事Gavin Parry表示。

大型科技和能源类股的上涨在周二推高了美股，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。[.NCN]

投资者风险偏好的改善则推动美国公债收益率走高，指标10年期美债收益率触及2.225%的一个半月高位。

美国公债收益率的上涨对美元构成支撑，美元兑日圆上涨0.2%至121.34。欧元兑美元下滑0.2%至1.0946，延续隔夜市场的跌势。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。这番表态令欧元承压。

周五美国将公布非农就业报告，市场仍在密切关注，以观数据是否增强美联储12月加息的可能性。

周五这份报告出炉前，今日稍晚美国将公布ADP民间就业数据和供应管理协会(ISM)服务业景气报告，市场将据此判断美国经济体质。

“非农就业报告曾有过与ADP或ISM表现完全不同的情况，还曾出现过平均时薪或失业率导致最初对就业报告的反应呈现U型反转的情形，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示。

“因此，在报告真正公布前，对于就业市场报告是否会确认美联储的鹰派倾向，交易员理当可以持怀疑的看法。”

新西兰元大跌后休整，隔夜因乳品价格进一步下滑及疲弱就业数据拖累下滑1.2%。

新西兰元兑美元最新跌0.2%至0.6649。

原油价格稍作喘息。油价隔夜飙升，美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨。此前巴西石油工人罢工已经对油市带来利好，管道停运为油市带来更多支撑。

美国原油期货基本持平，报每桶47.86美元，周二上涨4%。布兰特原油期货跌0.1%至每桶50.50美元，周二涨3.6%。(完)