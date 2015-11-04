日本股市领涨亚股 风险偏好提振美元

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月4日 - 亚洲股市周三上涨，日本股市领涨，投资者风险偏好升温推高美国公债收益率、提振美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.7%。
沪综指.SSEC劲扬1.9%，澳股上涨0.7%，港股恒生指数.HSI跳涨3.0%。
日股日经指数.N225跳涨2.4%，此前日本邮政三档股票上市首日表现强劲，投资者买入热情高涨。
“今天早上日本邮政IPO表现如预期那样好，此外我们看到美股大涨实实在在提振了人气，”Parry International Trading的执行董事Gavin Parry表示。
大型科技和能源类股的上涨在周二推高了美股，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。[.NCN]
投资者风险偏好的改善则推动美国公债收益率走高，指标10年期美债收益率触及2.225%的一个半月高位。
美国公债收益率的上涨对美元构成支撑，美元兑日圆上涨0.2%至121.34。欧元兑美元下滑0.2%至1.0946，延续隔夜市场的跌势。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。这番表态令欧元承压。
周五美国将公布非农就业报告，市场仍在密切关注，以观数据是否增强美联储12月加息的可能性。
周五这份报告出炉前，今日稍晚美国将公布ADP民间就业数据和供应管理协会(ISM)服务业景气报告，市场将据此判断美国经济体质。
“非农就业报告曾有过与ADP或ISM表现完全不同的情况，还曾出现过平均时薪或失业率导致最初对就业报告的反应呈现U型反转的情形，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示。
“因此，在报告真正公布前，对于就业市场报告是否会确认美联储的鹰派倾向，交易员理当可以持怀疑的看法。”
新西兰元大跌后休整，隔夜因乳品价格进一步下滑及疲弱就业数据拖累下滑1.2%。
新西兰元兑美元最新跌0.2%至0.6649。
原油价格稍作喘息。油价隔夜飙升，美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨。此前巴西石油工人罢工已经对油市带来利好，管道停运为油市带来更多支撑。
美国原油期货基本持平，报每桶47.86美元，周二上涨4%。布兰特原油期货跌0.1%至每桶50.50美元，周二涨3.6%。(完)
(编译 孙国玉/李春喜/高琦/李爽/刘秀红；审校 王丽鑫/杜明霞/王洋/白云/王兴亚)
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