亚股上扬 油价反弹提振风险资产

路透东京2月18日 - 亚洲股市周四全线上涨，因主要产油国将限制产量的憧憬提振油价续涨，改善投资者对风险较高资产的兴趣。

原油仍是市场走势的主要推动者。美国原油期货上涨1.7%至每桶31.19美元，周三跳涨7%，因伊朗发声支持俄罗斯和沙特带头的冻结产量行动。

“虽然对于‘支持’是否等于行动存在一些困惑，但原油交易商还是得到安慰，认为这个原油储量位居全球第四的国家愿意合作，”BK Asset Management的常务董事Kathy Lien写道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.4%，进一步远离上周触及的三周低位，当时对于欧元区银行业的担忧打压全球股市，避险情绪普遍升高。

日股日经指数.N225继续从上周的16个月低点反弹，涨逾2%，未受日本出口创下2009年以来最大降幅的太大影响。

上海股市.SSEC涨0.3%，对中国经济数据的反应不大。中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高。

澳股上涨1.9%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11涨1%。

“油价反弹为全球股市加速回升铺平了道路，同时美国联邦公开市场委员会(FOMC)的政策会议记录也提振了人气，”现代证券的股票分析师Rhoo Yong-seok说。

FOMC周三发布的会议记录显示，决策者担忧全球经济放缓与金融市场大跌可能拖累美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。

汇市方面，美元兑日圆和欧元下跌，受美联储一位官员偏温和的言论拖累。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。这标志着布拉德立场的重大改变，他是美联储中立场较为强硬的官员之一。

美元/日圆小跌0.2%至113.85，欧元/美元小升0.1%至1.1142。

加元/美元报1.3671加元，拜油价劲扬至2月4日以来高位所赐，加元一度高见1.3666。

澳元/美元跌0.3%至0.7160；澳洲就业数据逊于预期，令澳元在海外市场因油价大涨所录得的涨势大举回吐。

现货金近持平，报每盎司1,208.00美元。金价周三结束三连跌，因美联储会议记录显示，决策者考虑改变升息路径。

随着美联储去年底启动近10年来的首次加息，加息前景即打压金价跌至近六年低位。但由于全球市场动荡，上周金价反弹至一年高位每盎司1,260.60美元。

债市方面，股市上涨加上美国楼市和工业生产数据表现不错，推动指标10年期美债收益率周三升至九日高点1.8470%。该收益率在亚洲市场报1.8086%。(完)