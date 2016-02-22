亚股小涨 英镑因英国退欧疑虑而受挫

路透悉尼2月22日 - 亚洲股市周一小涨，投资者静候一系列2月制造业调查报告出炉以为全球经济把脉；与此同时，英镑受挫，因担忧英国可能将举行公投决定退出欧盟。

本周数据众多，此外还将召开20国集团(G20)会议。是次会议将使领导人有机会通过协同行动的言论来安抚市场不安情绪，即便最终没有任何具体决定出台。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，上周累计上涨逾4%。

标普500指数E-迷你期货也上涨0.3%。

油价上扬也扶助人气趋于平静，布兰特原油涨31美分至每桶33.32美元，美国原油上扬26美分至每桶29.90美元。

日股日经指数.N225早盘扳回稍早失地上涨0.7%，受日圆回落提振，尽管一项制造业活动调查显示，新出口订单下滑严重拖累制造业。

日本2月经季节调整Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.2，低于1月终值52.3。这对于亚洲其他地区而言可能不是好兆头。

中国主要股指走升，因投资者欢迎周末中国证监会主席换人的消息。

蓝筹股沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均涨0.9%。

美股周五收跌，但主要股指仍录得今年最大单周涨幅，其中Nasdaq指数更是录得7月来最大单周涨幅。

“上周股市成功通过压力测试，从主要技术支撑反弹，”RBC Capital Markets分析师写道。

“我们不能果断地说周期/2016年低点已然出现，但技术面信号继续表明更可持续的底部或许正在形成。”

**是走？是留？**

盘初主要波动在英镑，在伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟后，围绕英国可能离开欧盟的担忧情绪升温，英镑大幅回落。

英镑兑美元、欧元和日圆下跌约1%，英镑兑美元从周五尾盘的1.4405附近最深跌至1.4235美元，兑日圆从162.10跌至160.07日圆。

英镑已几乎将周五涨幅完全回吐一空；周五时，针对使英国留在欧盟的一揽子措施，欧盟领导人达成一致意见，刺激英镑上扬。

其它主要货币较为持稳。美元兑日圆小幅持坚于112.89日圆，欧元兑日圆也持稳于125.45日圆。欧元兑美元小幅走软至1.1116美元。

美元受到上周五消费者物价指数(CPI)数据的提振。数据显示，美国1月核心CPI创近四年半最大增幅。

数据应会支持有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年或如预期逐渐升息的观点，尽管在全球增长放缓及市场震荡背景下市场依然对此持高度怀疑的态度。

20国集团(G20)财长和央行总裁本周将齐聚上海，讨论全球所面临的不利因素。

有传言称可能会有允许美元贬值的重大外汇协议，美元若贬值则或减轻商品价格和新兴市场的压力。

但多数分析师认为这不太可能，因为20国集团中有不少央行都在忙着放松政策，需要保持本币竞争力。(完)