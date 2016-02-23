亚洲股市回吐涨幅 因油价回落

路透新加坡/东京2月23日 - 亚洲股市周二从七周高位回落，因曾提振全球股市上扬的油价涨势逆转，而欧元和英镑则受英国能否留在欧盟的不确定性打击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，此前上涨0.4%至1月8日以来最高点。日经指数.N225回吐早盘涨幅，仅上涨0.1%。

油价周一涨幅高达7%，因人们猜测美国页岩油产量将有所下降，支持了有关油市历经20个月崩跌后可能已经触底的观点。

但油价周二出现回落，因市场担心，美国产量下降会被伊朗产量增加所抵消。

美国原油期货和布兰特原油期货周二均回落1.4%左右。

上周石油输出国组织(OPEC)成员沙特、卡塔尔和委内瑞拉与非OPEC产油国俄罗斯达成将产量冻结在1月高位的协议，油市空头回补活动由此拉开帷幕。

“近日油市似乎变得更为坚挺，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

他说，尽管市场似乎乐见主要产油国开始采取行动抑制供应，但这种举措是否会产生实质影响“还不好说”。

周一油价上涨推动标普500指数.SPX收涨1.45%至1,945.50点，接近本月高位1,947.20点，能源股.SPNY以2.2%的涨幅领涨。

波动率指数跌破20%，至1月初以来最低收位。

中国天津港现货铁矿石价格周一跳涨7%，触及10月末以来高位。

期铜亦涨1.6%至每吨4,694美元，接近2月初所及一个月高点4,720美元。但铜价周二回落0.7%至4,661美元。

资源商品周一走强，协助澳元等大宗商品货币表现，澳元/美元触及七周高位0.7248美元。澳元周二略为拉回，最新报0.7222美元。

英镑/美元走势仍不稳，上日大跌近2%，创近六年来单日最大跌幅，受英国可能脱离欧盟的疑虑拖累。

英镑/美元周一触及七年低位1.4057美元，此前伦敦市长约翰逊宣布将在6月公投支持英国脱离欧盟。

英镑/美元最新报1.4114。

欧元/美元周一亦跌至1.10035美元，为近三周最低，因市场担心英国脱欧可能打击欧元。

欧元周二回升至1.10420美元。

“对英国退欧的担忧已使英镑成为主要货币中表现最差的一个，”澳洲国民银行分析师Rodrigo Catril说。

“欧元兑美元表现亦欠佳，表明如果英国选择退出欧盟，市场对欧元有些担忧。”

随着股市回落，美元兑日圆也回吐稍早涨幅，下跌0.6%至112.205日圆，亚洲时段开盘时报112.87。

美元指数周一曾触及三周高点97.60，但现已回落至97.254。(完)