亚洲股市飙升至两个月高位 因数据强劲且油价上涨

路透香港3月2日 - 亚洲股市周三反弹至两个月高位，隔夜油价上涨以及从澳洲到美国的一系列良好经济数据，缓解了全球经济放缓担忧。

亚洲股市在日本和香港股市带动下全线上涨，本周中国央行宣布下调银行存款准备金率，以及结构性改革提振了市场人气。

日本日经指数.N225涨4%，香港恒生指数.HSI涨2.6%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2%，创1月7日以来最高。前一交易日亦录得涨幅。

“尽管我们对前景仍然保持谨慎，但我们认为全球经济并不会陷入衰退，”宏利资产管理驻香港资深策略师Geoff Lewis称，“多数坏消息都已经在市场中得到反映，从而给投资者带来一定的投资机会。”

美国2月制造业活动连续第五个月萎缩，但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单稳定增长，库存状况改善。

美国1月建筑支出增至2007年10月以来最高。澳洲和加拿大的国内生产总值(GDP)数据同样也带来提振。

“年初市场抛盘及衰退疑虑浮现过后，人们大幅下修美联储升息步伐的预期，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

“突然间一些之前失去的信心回升，因我们见到许多近期美国数据优于预期。”

该数据带动美国标准普尔500指数.SPX上涨2.39%至八周高点1,978.35点。股市期货预示市场将继续上涨。

MSCI明晟全球市场指数亦上升至近两个月来最高。

就连在信贷市场，评估其表现的指数自2月中旬以来已经弹升7%；先前高收益债券遭投资人抛售，因担心企业破产增加。

投资人解除政府债券等避险资产的押注，使得美国10年期公债收益率周二从前一日的1.740%升至1.85%。

对政策利率极敏感的两年期美国公债收益率从0.789%升至0.847%。

美国利率期货反映出美国联邦基金利率1月为0.65%，实际上反映今年升息机率为100%。

美国升息前景增加美元的收益吸引力，美元指数.DXY短暂升至一个月高点。

美元兑日圆升至114.05，进一步从上个月触及的近111日圆双底回升。

欧元/美元周二触及一个月低点1.08340美元，走势持续承压，投资人预期欧洲央行下周政策会议将加码货币刺激措施。欧元/美元最新报1.08635。

布兰特原油期货触及八周高点每桶37.25美元，与1月触及的12年低点27.10美元相比，目前已回升逾10美元，涨幅为37.5%。

美国原油期货亦触及一个月高位34.76美元，但在周二结算后的交易缩减涨幅，因数据暗示美国原油库存升高。

市场人士亦密切留意美国的超级星期二初选结果，特朗普(Donald Trump)料将巩固在共和党内的领先地位。(完)