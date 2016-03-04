亚股料创下五个月最大周度涨幅 静候美非农就业报告

路透东京/新加坡3月4日 - 亚洲股市周五料将创下五个月来最大周度涨幅，因为在美国公布一连串正面经济数据且石油和大宗商品价格反弹后，全球投资者回到高风险资产。

如果今日稍晚出炉的美国2月非农就业报告显示就业虽有增长，但不足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在近期内升息，那么股市的反弹势头可能延续下去。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%至近两个月最高水准，本周有望录得5.4%的周线涨幅，这将是自去年10月以来的最大单周涨幅。

日股日经指数.N225周五几无变动，但周线料上涨4.7%。

“全球市场正在削减1月和2月进行的极度避险的交易，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“部分原因在于美联储的升息立场似乎有所放松。”

但中国股市并未从乐观情绪中受益，沪综指.SSEC跌0.5%，沪深300指数.CSI300几无变动。投资者在等待周六开幕的全国人大会议。此次会议将制定未来五年的经济目标。

MSCI明晟全球市场指数接近周四触及的两个月高位。

此番反弹由新兴市场带动，衡量新兴市场股市的指标.MSCIEF周五上涨0.4%，为连续第六日上涨，为去年10月以来最长一次连涨时间。

周四涨势最大的为巴西，巴西指标Bovespa指数.BVSP涨逾5%，为六年来最大涨幅，因消息称巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)有可能受到贪腐丑闻的牵连。

该消息鼓舞了一些投资者，这些投资者将巴西步入深度衰退归咎于罗塞夫政府的政策。

美股方面，标准普尔500指数.SPX涨0.35%至两个月高点1,993.4点。

周四公布的美国数据总体良好，制造业订单增加，而服务业指数也表明行业继续扩张。

不过，调查报告显示，2月服务业就业指标滑入萎缩区域，为两年来首见，这在一定程度上削弱了乐观情绪。

但这未必利空美股，因该数据有助于降低美联储本月升息预期，从而推低美元。

美元指数.DXY周四下跌0.6%；周五扳回部分失地，现涨0.1%至97.712。

美元疲软有助于推动金价周四升至13个月高位每盎司1,268.30美元。金价现报1,259.50美元。

欧元兑美元从周三所及一个月低位1.08255反弹至1.0938。

日圆兑美元报113.61，脱离周三所及两周低位114.56。

澳元兑美元报0.7364，持于周四所及三个月高位0.7374附近，受铁矿石价格上涨提振。料将录得3.2%的单周涨幅，创五个月最高周线涨幅。

中国天津港现货铁矿石价格周四触及四个半月高位。

大宗商品价格持续好转，油价已较1月所及12年低位反弹逾30%，因预期有望实施缓解全球供应过剩措施。

布兰特原油期货本周触及两个月高位每桶37.40美元。最新报37.20美元，周线料上涨6%。

美国原油期货本周累计涨6.2%，报每桶34.80美元。(完)