美国强劲数据支撑亚洲股市 叶伦讲话继续打压美元

路透东京4月4日 - 亚洲股市周一持坚，之前美国公布强劲非农就业报告，支持投资者的冒险意愿。但上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的温和言论令美元承压。

油价继上季反弹后显露疲态，延续上周五跌势。之前沙特王室一位成员发表言论，引发对本月稍晚达成动产协议可能性的质疑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.7%，日股日经指数.N225盘初下跌后转升，上涨0.2%。

大中华地区金融市场因假期休市。

美国股市周五上涨，标准普尔500指数.SPX收高0.63%至三个月高点，此前公布的美国就业报告和制造业数据好于预期。

美国3月新增21.5万个非农就业岗位，高于预期；平均时薪继2月下滑后3月增加了7美分。

失业率从八年低位的4.9%上升至5.0%。失业率上升是因为更多人继续进入或重返就业市场，这反映出人们对就业市场的信心。[nL3S1744L2]

美国和中国的制造业数据也缓解了有关全球制造业活动滑坡的疑虑。

然而叶伦上周表达的谨慎升息观点引发投资者共鸣，抑制了对美联储近期将升息的预期。

“美国劳动力市场持坚，非农就业岗位增加但薪资压力几乎未上升，这些早在我们预料之中，除非这种情况发生变化，否则市场将更多聚焦叶伦的立场，”渣打银行金融市场执行总监Koichi Yoshikawa称。

两年期美国公债收益率报0.736%，距离上周四所及一个月低位0.725%不远，而10年期美国公债收益率降至1.757%，触及一个月低位。

“油价的下跌令投资者购债更为容易，而日本投资者买入外债也有助抑制美国长期债收益率，”日本一家券商的衍生品交易员称。

美债收益率低迷对美元汇率不利。

欧元兑美元报1.1397，距离上周五所及五个半月高位1.1438不远。

希腊与国际贷款方之间紧张关系重燃，泄漏出的文件显示，IMF人员可能威胁退出援助，以迫使欧洲贷款方提供更多债务减免。迄今为止欧元尚未对该消息做出反应。

美元兑日圆下跌至111.52日圆，周一稍早一度跌至两周低位111.32。

美元兑很多新兴市场货币亦走软。

对冲基金正在买进他们去年大量抛售的新兴货币。马币(林吉特)兑美元升至八个月高位，印度卢比兑美元接近三个月高点。

巴西雷亚尔兑美元持于七个月高位，南非兰特兑美元位于四个月高点。这两个国家的总统都可能遭到弹劾。

油市上涨势头消退，因关于大型产油国4月17日开会时能否达成冻产协议的疑虑重燃。此前油价从2月中旬至3月期间反弹。

沙特阿拉伯副王储Mohammed bin Salman在接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特阿拉伯才会冻结产能。

伊朗已经表示，不会参与石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国将在4月17日多哈会谈上讨论的冻产计划。该举措旨在提振油价。

尽管对新油藏的开采大幅减少且企业破产件数跳增，但美国产量仍维持高位，加深了全球供应过剩的疑虑。

布兰特原油期货周一一度跌至一个月低点38.19美元，最新报38.34美元，日内下跌0.9%。

美国原油期货跌1.3%至36.33美元，在三周低位附近游走。(完)