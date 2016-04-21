亚洲股市接近五个半月高位 受油价涨势提振

路透东京4月21日 - 亚洲股市周四守在五个半月高点附近，因油价在隔夜市场上扬逾4%，得益于美国原油库存增幅小于预期，且市场仍然冀望产油国可能最终为减轻全球供应过剩找到办法。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，日股日经指数.N225上扬2.0%。澳股和港股恒生指数.HSI分别涨0.9%和1.5%。沪综指.SSEC几近持平。

美股周三收盘位仅比纪录最高收位低不到2%，因在油价反弹的推动下，这一波财报激发出的乐观情绪进一步升温。

标普500指数.SPX涨0.08%至2,102.4点，自2月中以来已涨15%。

油价周三冲高，最终触及五个月高点，因美国原油库存增幅小于预期，帮助抵消了科威特石油工人结束罢工所引发的供应过剩忧虑。

油市多头还预期，主要产油国将再次开会以抑制产出。但对于俄罗斯计划主持召开这种会议的媒体报导，俄罗斯予以否认。

上周日，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)产油国未能在多哈会议上达成冻产协议。

“尽管俄罗斯否认，但油价强劲，暗示市场人气很高。我猜测市场臆测产油国最终将就冻产达成一致，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

美国原油升穿每桶44美元，触及去年11月以来高点。布兰特原油微跌至每桶45.55美元，隔夜大涨4%至46美元附近，后者为五个月高点。

许多其他大宗商品价格也表现坚挺，铜价最高涨至每吨4,989美元，为一个月最高。

汤森路透核心大宗商品指数也升穿3月高点，来到自去年12月初以来最高。

现货银扩大涨幅，周二大涨至11个月高点每盎司17.185美元。现货银最新报17.10美元，本周迄今上涨约5%。

相比之下，避险黄金则徘徊在2月以来的1,210-1,280交投区间内，最新报每盎司1,247.91美元，本周上涨1.2%。

外汇市场，商品货币持坚。

加元兑美元触及九个半月高点1.2593加元，最新报1.2656加元。

澳元兑美元报0.7796美元，周三曾触及11个月高点0.7830。

美元兑其他货币则整体持坚，在今日稍晚的欧洲央行会议前兑欧元上扬。

欧洲央行总裁德拉吉周四或将力陈超宽松货币政策的理由，以回击之前德国官员的密集批评。这些官员对央行为欧元区经济低迷所开的处方提出异议。

“现在欧洲央行的任务偏向提高这些新的宽松举措的效果，以及宣称在必要时能够采取更多举措，”澳洲国民银行汇市策略师Rodrigo Catril称。

欧元兑美元接近持平，报1.1299，周三下跌0.5%。

美元兑日圆涨至两周高位109.90。(完)