冒险意愿回升提振亚股上涨 降息暗示打压英镑

路透东京/新加坡7月1日 - 亚洲股市周五上涨，冒险意愿受到上周英国退欧的打击后继续恢复。英镑再次承压，因英国央行总裁卡尼暗示未来可能降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%。

该指数几乎完全收复上周五失地。上周五全球股市因英国作出退欧决定而暴跌。

自上周五收盘以来该指数已经累计上涨近3.5%，因空头回补，且英国退欧影响并没有像2008/09年危机那样蔓延至全球金融系统。

日经指数.N225涨0.6%，此前日圆进一步回吐本周稍早因避险买盘而获得的涨幅。日经指数本周有望实现4.8%的上涨。

韩国股市综合股价指数.KS11涨0.8%，有望实现3.2%的周涨幅。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC上涨0.4%，周线料分别上涨2.9%和3%，之前公布的数据显示，中国6月服务业增长有所加速，而制造业增长陷入停滞。

“过去一周股市反弹，因有关英国退欧将导致全球金融和经济混乱的担忧有所消退，”安保资本投资策略部门主管Shane Oliver在报告中指出。

“未来一周，无疑将会出现英国退欧相关的紧张情绪，但若欧洲形势没有新进展，紧张人气可能仍会平息下去。”

道琼工业指数.DJI周四涨1.3%，为连续第三个交易日上涨，收复了英国退欧之后的很多失地。

英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施，此番言论引发了对进一步放松货币政策的憧憬，这也是美股隔夜上涨的部分原因。

包括日本和中国在内的多家亚洲央行料也将在今年稍晚进一步放松政策，同时多个亚洲政府已加大了财政刺激措施的力度。

卡尼的言论推动英镑周四下跌，打断了英镑从周一触及的31年低点反弹的势头。

英镑兑美元最新报1.3346美元，周四曾一度逼近1.35。英镑在英国公投脱离欧盟后下跌近8%，周一曾跌至1985年以来最低1.3122美元。

“卡尼一直担心英国退欧将如何影响英国经济，现在退欧成真了，他正在为最坏情况做准备...并希望让市场相信，英国央行将采取先发制人的举措，”BK Asset Management外汇策略执行董事Kathy Lien说。

英镑跌势增添了欧元面临的压力，欧元兑美元EUR=持稳于1.1104美元，隔夜从六日高位1.1155回落，本周料收平。

美元兑日圆略微回撤，但守住本周大部分涨幅。美元兑日圆在英国公投决定退欧消息出炉后一度跌至99.00日圆，最新报102.88日圆，本周有望上涨0.7%。

大宗商品方面，原油上涨，受降息及供需平衡愈见好转的预期提振。

美国原油涨0.4%报每桶48.54美元，上日下挫逾3%，但周线仍将录得1.9%跌幅。

布兰特原油上涨0.5%至每桶49.98美元，周线料上扬3.2%。

不过在迹象显示风险意愿仍为暂时性现象的情况下，金价上涨0.4%至每盎司1,327.31美元，周线料上涨0.9%，为连续第五周上扬。(完)