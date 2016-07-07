亚洲股市反弹 澳洲评级展望遭下调打击澳元

路透悉尼7月7日 - 亚洲股市周四上涨，此前乐观的美国数据缓解了一些英国脱欧引发的恐慌；标普调降澳洲的评级展望，澳元受打击下跌。

澳元兑美元最初下跌0.005美元至0.7470美元，此前标普将澳洲的评级展望由稳定降至负面，称该国需要修复财政。

标普此前警告称，如果周末悬而未决的大选暗示，下一届政府难以将改革上升到立法层面，该机构可能会采取行动。

但投资者近期对于评级没那么敏感，因为很多国家在全球金融危机之后遭遇评级下调，因此澳元很快回稳至0.7504。

同样，澳洲公债期货几乎没有变动，10年期收益率(殖利率)高达1.88%，相对于其他同类债券的负收益率情况而言，澳债具有高度吸引力。

亚洲其他方面，英国退欧担忧的影响暂时消退。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%。

日本股市受到日圆走强抑制，日经指数.N225跌0.3%。

不过仍需注意的是，虽然公债市场暗示经济将会衰退，但股市表现一直相当有韧性。

“最乐观的解读是，市场相信，一波有限的地区性冲击将导致全球货币政策采取明显更为宽松的立场，”摩根大通的分析师David Hensley在报告中写道。

“在事件核心的英国，英国央行已暗示其可能很快降息。市场普遍臆测日本央行和欧洲央行将会放松政策，我们同意这种看法。”

更重要的是，摩根大通相信英国央行将重启量化宽松进程，而英国政府将逆转撙节路线并放松财政政策，这对于全球财政扩张而言可能亮起绿灯。

**美联储2019年前不加息？**

一项调查显示，美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升及企业增加招聘。这帮助提振市场人气。

这带动道琼指数.DJI上升0.44%，标准普尔500指数.SPX上升0.54%，纳斯达克指数.IXIC上升0.75%。

美联储6月政策会议记录证实了市场先前的猜测，即联储官员在英国退欧公投前顾虑重重。英国公投决定退欧，导致全球股市市值两天蒸发3万亿美元。

英镑依然脆弱，兑美元报1.2943美元，之前两个交易日下跌近3%，触及31年新低1.2898美元。

避险货币日圆受到追捧，兑美元报100.86日圆，欧元兑美元持稳于1.1088美元。

市场认为英国公投退欧引发的不确定，以及由此导致的美元上涨，已导致美联储不太可能在今年再度升息。

12月联邦基金利率期货暗示利率为38.5个基点，几乎与目前的实际利率持平。更引人注意的是，市场行情反映预期要到2019年初才会升息。

美国公债因此而出现历史性的涨势，导致期限远至30年的公债收益率(殖利率)均跌至纪录低点。指标10年期公债收益率仅报1.37%，低于美国的通胀率。

分析师估计，全球有超过10万亿(兆)美元的政府债券都为负收益率，这对于基金管理公司和保险公司而言是个噩梦。

目前焦点转向周五公布的美国非农就业报告，若该数据再次疲软，可能助燃对美联储今年或许不得不放宽政策的预期。

分析师目前预计6月非农就业岗位增加17.5万个。5月时仅小幅增加3.8万个，令人意外。

商品市场方面，油价扳回部分跌幅，因美国数据向好，且预期原油库存大幅下降。

美国原油期货涨0.22美元报每桶47.65美元，布兰特原油涨0.17美元报每桶48.97美元。(完)